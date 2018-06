Missky při zorbingu stěží ovládaly své žaludky

Do sluncem zalitého horského střediska přijaly dívky pozvání od adrenalinové agentury DejToNej. Zorbování se zpočátku docela bály, ale nakonec strach překonaly a vrhly se odvážně do akce. Nad Svatým Petrem se ale posléze nesl jekot, jaký podle pamětníků v Krkonoších nezazněl nejméně čtyřicet let.

Zorbing, což je pro vysvětlení adrenalinová atrakce, při které se člověk koulí ze svahu dolů připoutaný ve velké nafukovací kouli, nakonec všechny zvládly bez újmy na zdraví. O tom, že bojovaly se svými žaludky, svědčily jen jejich pobledlé obličeje.

"Po jízdě se mi udělalo trochu nevolno, ale ustála jsem to," nechala se slyšet II. vicemiss Veronika Chmelířová a její dvě kamarádky jen tiše přitakávaly. I když Kateřina Sokolová přiznala, že se jí nevolno udělalo už před jízdou.

Létajícího Maxe, což je název pro asi 120 metrů dlouhou jízdu na laně, ke kterému je člověk připoutaný, zvládly daleko hravěji a se zdravější barvou ve tvářích. O tom, že se adrenalinový výlet i přes prvotní obavy moc líbil, svědčil fakt, že se jim zpátky do Prahy vůbec nechtělo.