Missky převzaly byty, v Praze ale zůstat nechtějí

Vítězka soutěže Kateřina Sokolová a Miss Sympatie Veronika Pompeová se radovaly z osobních automobilů ve světlé a modré barvě. Vzhledem ale k tomu, že Sokolové bylo 18 let teprve před několika dny, ještě si nestihla udělat řidičský průkaz. "Pustím se do toho co nejdřív, abych mohla jezdit," uvedla.

Miss Sympatie už prý řídí zhruba dva roky, ale jako dobrá řidička si zatím nepřipadá. "Vyježděná ještě asi moc nejsem, ale chci na tom zapracovat, takže na nové auto se hodně těším, abych se v řízení zdokonalila."

Poté se nové missky přesunuly na pražský Barrandov, kde od loňských vítězek převzaly klíčky od luxusních jednopokojových bytů. Byty mají krásky k užívání pouze na rok, a tak už všechny tři začaly přemýšlet, kde se v budoucnu usadí. Kateřině Sokolové by se asi nejvíc zamlouvalo zahraničí. "Možná se odstěhuji do nějaké exotické země, třeba do Itálie," prozradila.

Pompeová chce zpátky na Moravu

První vicemiss a zároveň Miss Sympatie Veronika Pompeová má představu menšího domku. Pochází z Moravy, na Prahu je zvyklá, ale neuvažuje o tom, že by se v metropoli usadila natrvalo. "Zatím studuji v Praze třetím rokem a byt, který jsme dostaly, mi připadá momentálně naprosto ideální, ráda bych se ale později vrátila zpátky na Moravu," podotkla.

Dům se zahradou si pro život představuje Veronika Chmelířová. "Nebráním se ničemu, ale vlastní soukromí je důležité," řekla při předávání bytů blonďatá kráska, která pochází ze Znojma. Od nynějška si bude muset i kvůli pracovním závazkům zvyknout na Prahu. "Dlouho jsem se jí vyhýbala, ale už jí začínám přicházet na chuť."