Missky po tréninku odpočívaly u moře

Královnou Rudého moře se stala původně náhradnice, dvacetiletá studentka z Hudlic Petra Macháčková. Ta vystřídala Lucii Linhartovou, která byla kvůli svým erotickým fotografiím ze soutěže vyřazena. - více zde

V porotě zasedli egyptské filmové a televizní hvězdy, významní podnikatelé a majitelé sítí hotelů.

Finalistky soutěže Miss ČR 2005 se představily v šatech značky Taiza, v plavkách kolekce Aquila Aqualinea a čtyři předvedly i svou volnou disciplínu.

Vítězce Petře Macháčkové egyptští partneři věnovali krásnou sošku královny Nefertiti, která je považována za nejkrásnější ženu v celých dlouhých dějinách nilské říše.

Lucie pyká za porno

L ucie Linhartová, kterou pořadatelé Miss ČR vyloučili z finále, protože zapřela svou pornografickou zkušenost, je nešťastná. Mohla se připravovat s ostatními dívkami v Egyptě, místo toho musela ze soustředění okamžitě odjet domů a vidina kariéry se rozplynula. Navíc bude možná muset zaplatit až dva miliony korun pokuty.

Při vstupu do soutěže totiž každá dívka podepsala, že nikdy nic pornografického nedělala, nedělá ani se k ničemu takovému nechystá. Linhartová však před rokem přijala nabídku jedné internetové firmy, že s ní za peníze udělají rozhovor, při kterém se bude svlékat. Lucie přijala a dala i souhlas ke zveřejnění na německém internetu.

"Lhala a podle pravidel jsme ji museli hned vyloučit," řekl iDNES prezident soutěže Miloslav Zapletal. "Do finále se k tomu nebudeme vracet. Teď máme jiné starosti, není čas to řešit," odsunul Zapletal případné postihy pro západočeskou miss Linhartovou.

Prezident soutěže na Škole Miss situaci vysvětlil i ostatním dívkám. "Holky jsou překvapené, ale chápou, že jsme ji podle regulí vyloučit museli." Lucii v Egyptě hned druhý den nahradila právě dvacetiletá Petra Macháčková - novopečená Miss Rudého moře.

Missky ladily figury v Egyptě

V Egyptě finalistky volného času pro sebe moc neměly. Měly týden na to, aby pod vedením Ladislava Špačka pochopily jak se chovat ve společenských kruzích, absolvovaly "univerzitu" na téma vlasy, makeup, Miss Ivana Christová jim vysvětlila, co se děje, když se z neznámé dívky stane ze dne na den celebrita první velikosti, choreografka s dívkami pracovala na vyladění dokonalých postav a trénovala s nimi perfektní chůzi. Finalistky se fotily do katalogu a štáb televize Nova s nimi natočil pořad Prásk Speciál.

Jak se dny Školy Miss chýlily ke konci, polevovala i velice pracovní atmosféra celého projektu. Ve středu se tým Školy Miss vypravil na odpočinkový výlet lodí na ostrov Mahmya, kde si dívky užily prvních pár hodin nerušeného odpočinku.

O tom, jak se finalistky sedmnáctého ročníku soutěže krásy připravily, se budou moci diváci přesvědčit 9. dubna, kdy se koná finálový galavečer.

Týden tvrdé práce pak bude vykoupen v létě, kdy si všechny soutěžící užijí dovolenou od partnera soutěže, cestovní kanceláře Blue Style.