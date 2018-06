Missky odletěly fotit na Kanáry

"Modelky si před přehlídkou podřezávají podpatky, stříhají si navzájem šaty. Mně se zatím nestalo naštěstí nic, ale kamarádce někdo polil šaty lakem. Je to proto, že si navzájem závidějí, co bude mít ta druhá na sobě, " kromě jiného prozradila Vránová. "



"Na přehlídkách se stávají i normální trapasy. V Rakousku jsem před šesti lety měla předvádět na přehlídce spodní prádlo s podvazkama. V polovině cesty mi vystřelil podvazek a punčocha se mi zamotala do podpatku. Zastavila jsem se, usmála se, ladně jsem si to upravila a vrátila jsem se do zákulisí. Pak už jsem se na molo vrátit nechtěla," vzpomíná na svůj první velký trapas Andrea. "Jsem trochu exhibicionista, takže mně to nějak nevadí, ale zase na druhé straně krajkové, průhledné spodní prádlo předvádět nemusím. V tom se maličko stydím."



Andrea začala s modelingem ve čtrnácti letech. "Hlavně se mi líbí to cestování a díky této práci se dostanu do zahraničí na delší dobu. Nedávno jsem navštívila Řecko, kde jsem byla dva měsíce. Také se setkávám se zajímavými lidmi, s nimiž bych se v normálním živote nesetkala. Potkala jsem například filmovou hvězdu Sylvestra Stalloneho. Divila jsem se, že mi podal ruku," vzpomíná Andrea.



"Každý si myslí, že se jenom projdeme po mole a máme za to peníze, ale všichni vidějí jenom výsledek práce. Někdy se jedna přehlídka připravuje i tři dny. Musí se stále dokola zkoušet. Slyšela jsem, že nás na Kanárských ostrovech čeká předvádění asi tří set plavek. Máme na to týden, takže ani nepočítám, že to bude nějaká dovolená. Když fotíte v létě plavky, tak to je hrozný, protože se z vás leje, ale vy se musíte hezky tvářit a usmívat," konstatuje Andrea.

Andrea chce v modelingu zůstat, jak dlouho to půjde. Chce si založit normální rodinu, protože není kariéristka. "Mám děti ráda. Už od patnácti let jsem byla schopná pořídit si mimino," směje se Andrea.

Vedle modelingu ji baví i zpěv. "V třinácti letech jsem se hlásila na konzervatoř, ale neuspěla jsem. I nadále bych se chtěla zpěvu věnovat, ale nechávám tomu zatím volný průběh," dodala Andrea.





Diana Kobzanová a Andrea Vránová před odletem na Kanárské ostrovy.