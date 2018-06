Missky odletěly do Mexika i s přítelem loňské vítězky Válkové

I když by Cipra s Válkovou nejraději trávili každý den společně, čeká je dvoutýdenní odloučení. Po soutěži Miss Universe, na níž byla Česká Miss 2010 tři týdny, to pro zamilovaný pár bude druhé nejdelší odloučení za dobu jejich vztahu. Jitka Válková se s fitness trenérem dala dohromady sice až po vítězství v soutěži krásy, ale seznámili se již v průběhu příprav na finále právě na soustředění finalistek.

Oba sice přiznali, že to pro ně nebude jednoduché, ale vzájemně si důvěřují. "Já jsem se na to připravovala déle, protože jsem věděla, že to asi Míru čeká znovu, zahraniční cesta s finalistkami,“ nadechla se Jitka a objala svého přítele, než větu dokončila: „a už se nebojím, doufám, že tam na něj dohlédnou. Věřím Mírovi, já mu fakt věřím,“ řekla s úsměvem na tváři ale nejistotou v hlase Válková. "Mně tu určitě bude smutno, protože on si tam bude užívat a já budu v Praze pracovat."

Finalistky České Miss 2011 před odletem do Mexika

O dvacet let starší Cipra souhlasně přikývl. "Když řeknu, že je to práce a někdo to dělat musí, tak asi spoustu lidí naštvu, to je jasné. Ale je to tak, jedu proto, že mě baví cestování a jak jsem řekl Jitce, já mám vypnuté všechny senzory, nemám žádný jiný záměr než tam organizovat skupinu finalistek a trošku ty holky každé ráno prohnat po pláži," vysvětlil výživový a fitness specialista. "Fakt bych byl rád, kdyby Jitka letěla se mnou, ale nejde to.“

Na vítězku si zatím netroufá nikdo vsázet, protože podle slov dotázaných je to letos velmi vyrovnané. „Bude to letos napínavé, žádná z dívek vyloženě nevyčnívá a šanci má každá,“ prozradil zástupce jednoho z partnerů soutěže.

"Je na to brzo je hodnotit, protože jsme je viděli jen na castingu, když jsme byli v porotě, takže je zhodnotím až po tom soustředění," odpověděl trenér Cipra na dotaz, zdali má mezi soutěžícími nějaké favoritky na vítězství.

Veronika Machová, Petr Vágner a Jitka Válková

"Já mám ten stejný názor. Určitě jsou mezi finalistkami holky, které se mi líbí více, ale není to o tom, že by některá vybočovala. Je to dost vyrovnané a určitě je podle mě velmi důležité to, jak se projeví na soustředění. Hodně záleží na povaze a tom, jak se ta holka chová. Podle mě to nejde posoudit jen podle vzhledu,“ zhodnotila finalistky a šance na vítězství Válková.

Představení finalistek se zúčastnila i Česká Miss World Veronika Machová, jež přiznala, že ji zaujaly asi tři nebo čtyři dívky. Machová je sice blondýnka, ale světlovlásky vyloženě nepreferuje. "Mám tam asi tři nebo čtyři holky, které mají velké charisma a možná o tom ani samy nevědí. Některé z mých favoritek jsou světlovlasé, jiné tmavovlasé, ale o barvě vlasů to opravdu není," upřesnila Machová.

Finalistky stráví v mexickém Cancúnu deset dnů, během kterých je čeká práce s odborníky, focení, natáčení, ale i zábava. O tom, která se stane Českou Miss 2011, se rozhodne ve druhé polovině března.