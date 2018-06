Missky: Nejmíň přitažlivé jsme po ránu

"Na dovolené se nehlídám, mám ráda pohodlí a jsem šťastná, že si pleť může od líčení odpočinout. Na večerní akce se samozřejmě nalíčím, ale jinak to vyřeší tmavé brýle a kšiltovka. Ve sportovním se vůbec cítím nejlíp, nejsem typ holky v sukni a na podpatcích. A kdy jsem nejmíň přitažlivá? Asi po ránu snad jako každý normální člověk," říká Miss ČR Kateřina Sokolová.

Ráno se necítí ve své kůži ani první Vicemiss Veronika Pompeová, i když podle jejího přítele je v tu dobu nejkrásnější. "Přítel tvrdí, že mi to po ránu sluší, protože jsem přirozená. I já mám ráda přirozenost, jsem holka z hor a dávám přednost přirozené kráse," tvrdí Pompeová. Druhá Vicemiss ČR 2007 Veronika Chmelířová vidí vadu na své kráse jinde. "Nejhůř se cítím v natáčkách," směje se. "A nejlíp zase v plavkách, protože to jsem určitě někde u bazénu a je mi fajn."

Jedna ukazuje nohy, další dekolt

Vypadat krásně při adrenalinových sportech v normálním případě snad nejde. Naše tři nejkrásnější dívky ovšem neztrácejí na půvabu ani při akcích, které jim majitel cestovky Imed Jeddai chystá. Třeba na dobrodružné cestě džípy do hor, kde se prášilo o sto šest a kde byly vystaveny čtyřicetistupňovým teplotám, nebo při potápění, kde jim tvářičky kupodivu výrazně nezkřivily ani potápěčská maska a šnorchl.

A kdyby krásky náhodou někdy během dne přece jen nevypadaly stoprocentně reprezentativně, napraví to večer přehlídkou svých rób, účesů a líčení. Každá z nich pochopitelně také moc dobře ví, co jim sluší a která část jejich dokonalého těla je nejdokonalejší. "Já asi nejradši ukazuju nohy, takže na společenské akce volím většinou šaty," říká Chmelířová. Dekolt, to je to, na čem si dává záležet Veronika Pompeová, která naopak nohy nerada odhaluje, a nosí proto raději módní capri kalhoty než sukně.

Sokolová si ňadra musí hlídat

A Sokolová? Ta rozhodně své přednosti nezakrývá, prý to ani moc nejde. "Mám občas problém při nakupování oblečení. Tričko mi je třeba dobře v pase, ale přes prsa je těsné a pak musím volit, co upřednostním. Většinou na to doplácí pas," přiznává majitelka krásného těla s bujným poprsím, která má problém i se sháněním plavek. "Soutěžní plavky od Aquily jsou sice krásné, ale vršek mi ušili trochu menší, takže jsem se bála, že mi prsa každou chvíli vypadnou. I u moře si to musím hlídat. Naštěstí jsem si tady pořídila ještě jedny plavky, které mi sedí podstatně líp," svěřuje se Sokolová.

Missky jsou spořivé

Při nákupech v Rhodu, které následovaly po prohlídce staré části hlavního města stejnojmenného ostrova, si kupodivu nic na sebe nekoupila, vystačila si s kabelkou. Doplňky totiž považuje za velmi důležité. Mnohem důležitější je pro ni ale udělat radost svým nejbližším. "Každému jsem koupila nějakou drobnost," říká. Veronika Pompeová po oblečení ani nekoukala, chystá se totiž po návratu domů obměnit za pomoci stylistky šatník, a tak si pořídila jen vyhlášený olivový olej. Veronika Chmelířová je posedlá náušnicemi a neváhala utratit peníze rovnou za troje.

Všechny dívky jsou mimochodem spořivé a větší obnos peněz jsou ochotny dát jen za kvalitní věc. "Nic od Vuittona doma zatím nemám, třeba do toho ještě dorostu," říká s úsměvem Pompeová. "Já jsem asi zatím nejvíc peněz dala za foťák, stál mě dvacet tisíc," pokračuje Chmelířová. Sokolová si v poslední době oblíbila hodinky Storm, které jsou jedním z nejcennějších kousků, které vlastní.