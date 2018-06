Missky nechtějí spát v novém samy

FOTOGRAFIE ZDE

Lucie Králová má totiž pronajatý byt v Praze 4, Agáta Hanychová bydlí také ve vlastním a Petra Macháčková až dosud z Hudlic u Berouna dojížděla do Prahy, kde studuje Literární akademii.

Petra pozve přítele

"Do paneláku a ani Prahy jsem nikdy nechtěla, ale když to vidím, tak si říkám, že by bylo škoda byt nevyužít," řekla iDNES vicemiss Macháčková, která je z vesnice a bydlí s rodiči v rodinném domku se zahradou.

První, co do bytu potřebuje, je přítel. "Sama tu spát nebudu," prohlásila. Jenže její přítel, který pracuje jako truhlář, do Prahy za žádnou cenu nechce. "Pozvu ho na večeři a pokusím se ho přemluvit. Bude to fuška," podotkla dvacetiletá Petra. Rozchodu, který dříve nebo později potká většinu missek, se nebojí. "Všichni nám to předpovídají, ale my si věříme."

Lucie a Agáta se stěhují se psem

Devatenáctiletá Agáta Hanychová chystala už na pondělní večer kolaudaci. "Já mám hrozně oblečení, takže asi nějaké skříně ještě přikoupím," uvedla. Do bytu se prý nastěhuje bez přítele, jen se svým psem.

Se čtyřnohým přítelem, fenkou Jessie, křížencem podobným vlčákovi, se na Barrandov nastěhuje i třiadvacetiletá Lucie Králová, která v Praze pracuje v advokátní kanceláři. "Práce nechat nechci. Zaměstnavatel mi vyšel vstříc, pokusím se ji skloubit s ostatními povinnostmi," uvedla. Dál se chce věnovat scénickému uměleckému tanci a do budoucna stále uvažuje o tom, že se přihlásí do Olomouce na fakultu tělovýchovné kultury.

V novém bytě si prý jako první vystaví na poličku korunku miss. "A na zeď si dám nějaké své veselé obrázky s květinami...Tak trochu Ikea," smála se Lucie, která kromě bytu dostala ten den ještě motocykl a dvě auta. Druhé získala za titul Miss Sympatie, ale to věnuje na charitativní účely.

"Kdyby bylo úplně po mém, tak bych kvůli psovi potřebovala kombíka. Na sedačce hrozně pelichá, všude jsou chlupy a víří se to po autě. Ale jinak jsem spokojená, hodně spokojená," řekla Lucie.