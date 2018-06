Missky Kocurovou a Váchovou nejvíc uspokojí masáže

"První thajskou masáž jsem zažila na Maledivách, kde jsem byla na dovolené se svým přítelem Tomášem Rosickým. Bylo to nádherné! Měla jsem výhled na moře, slyšela jsem zpívat ptáčky…Zní to možná trochu kýčovitě, ale moc ráda na to vzpomínám," zasnila se Kocurová.

Studio Tawan v hotelu Prezident začala nejdříve navštěvovat jen Lucie. "Hledala jsem něco, kde totálně vypnu a budu si jen užívat. Po první návštěvě jsem odcházela jako naprosto vyměněný člověk a řekla jsem si, že do téhle nádhery musím zasvětit i Radku," říká.

"Bylo mi jasné, že si to tu taky zamiluje. Chodíme na společné masáže, kdy jsme v jedné místnoti, takže při tom můžeme i skvěle poklábosit," chváli si Lucie.

"Naposledy jsme byly na dvouhodinnové masáži celého těla stoprocentním kokosovým olejem. Zbytek večera jsme jedna ke druhé pořád čuchaly, byla to úžasná vůně a měly jsme pokožku jak miminka," rozplývá se Radka.

"Žijeme jen jednou a shodly jsme se na tom, že bychom si měly dopřávat taková úžasná potěšení, takže si už tady v Tawanu můžeme zarezervovat postele a župánky," směje se.