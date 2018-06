Missky fotily spodní prádlo, pomáhal jim Vágner i hokejisté

"Je mi jedno, kdo je můj partner při focení, jestli je to hokejista, fotbalista, zpěvák nebo herec. Ale je pravda, že jsme se domluvili s Petrem Vágnerem, že budeme fotit ve dvojici spolu. Je to fajn kluk a dost jsme se spolu při focení nasmáli," říká Lutovská.

Modelka kývla na nabídku kamaráda Petra Vlasáka nafotit jeho kolekci spodního prádla před objektivem fotografa Jakuba Ludvíka. A protože se zná i se slavným fotografem a nefotila s ním poprvé, šlo focení jako po másle. "S Jakubem jsme toho nafotili už hodně, víme, co od sebe můžeme navzájem očekávat a ta spolupráce je pokaždé velmi příjemná," uvádí Iveta.

Iveta Lutovská a Petr Vágner před objektivem Jakuba Ludvíka

Na Smíchovské pláži, kde focení probíhalo, se potkala i s letošními hokejovými mistry světa Jakubem Voráčkem a Ondřejem Pavelcem.

Partnerkou jim ale nebyla, to za ni obstarala vicemiss Lucie Smatanová. "Všichni kluci byli v pohodě, až se mi nechtělo končit, bylo to opravdu jedno z těch příjemných focení, ze kterých se vám ani nechce jít domů."

Lucie Smatanová s letošními hokejovými mistry světa Jakubem Voráčkem a Ondřejem Pavelcem

Doma ji už v tu dobu nikdo nečekal. Že se rozešla po sedmi letech s přítelem Radovanem Hynkem, přiznala už za pár dní. Problémy ve vztahu prozradil sám její expartner, chtěl je totiž urovnávat na veřejnosti a na narozeniny jistého casina se vřítil s obrovským plyšovým medvěděm a srdcem v ruce. Jeho snaha o usmíření byla ovšem marná.

"Já k tomu nechci říkat nic víc než to, že rozchod bohužel proběhl. Každý člověk má ale právo na to, aby si život řešil sám a v soukromí. Já bych byla ráda, kdyby se to všechno, co kolem mě vzniklo, rychle uklidnilo. Spadla ze mě teď jiná starost, mám hotové všechny zkoušky ve škole a začaly mi prázdniny. Možná zmizím k moři, ale jestli u nás bude teplo a sluníčko, stačí mi lehnout si někam do pískovny," uzavírá Lutovská.