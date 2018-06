Missky dostanou šanci ukázat vnady

K založení Max Models i k organizačním změnám v agentuře Miss Models nejspíš přiměly prezidenta soutěže Miloše Zapletala aféry z poslední doby. Vránová a Kobzanová nafotily erotické snímky bez souhlasu (i bez profitu!) agentury a několik dalších dívek si na spolupráci s Miss Models veřejně stěžovalo.

"Smlouva s Max Models už nemá být tak přísná. Fotit porno holky smět nebudou, ale pózovat třeba pro Playboy, to myslím, že už jo," chápe podmínky spolupráce s Max Models Michalea Salačová, Miss roku 2000.

Dívky, které postupují do finále se všechny povinně upisují agentuře Miss Models a ruší vazby k jiným agenturám. Jinak by do finále soutěže nepostoupily. Nejkrásnější dívka ČR tedy musí být hlavně poslušná...a podepsat!

"Tahle podmínka holkám svazuje ruce," říká ředitelka konkurenční Nova Models Renáta Kaňková. Podle ní by stačilo dívky zavázat pouze v souvislosti s povinnostmi k titulu Miss tak, aby si mohly svou modelingovou agenturu vybrat.

Agentura Miss Models nebude nadále zastupovat všechny finalistky, ale jen tři v soutěži nejúspěšnější. Ostatní dívky (a vítězky po roce kralování) dostanou šanci spolupracovat s nově založenou Max Models. "Budou v ní platit podobná pravidla, jako v kterékoliv jiné modelingové agentuře," tlumočí Lukáš Vedral představy ředitele obou agentur a prezidenta soutěže Miss ČR.

K nové Zapletalově agentuře by tak mohla nyní přejít například loňská Miss Kateřina Průšová. "Moc o tom zatím nevím, jen to, že dívky, které smlouvu s Max Models podepíší, dostanou kartičky na padesátiprocentní slevy na některé zboží a služby," říká Kateřina, která ještě neví, zda spolupráci s Max Models podepíše. "Dostala jsem i lepší nabídky na práci, ale zatím ještě nevím," přiznává jedna z těch méně poslušných Miss.

Ani Michaela Salačová měnit agenturu nechce. "Mám s Miss Models mandátní smlouvu a nemohu si stěžovat," říká dvacetiletá modelka a dýdžejka. Narozdíl od exkluzívní smlouvy jí totiž dohoda mandátní dovoluje si shánět práci. "Jsem spokojená, i když si většinu kšeftů seženu sama," tvrdí Salačová.

Za své zviditelnění je Miss Models vděčná také loňská Vicemiss Kateřina Smržová. O nově vzniklou agenturu se nezajímá. Za 14 dní totiž odlétá na Miss Univerze do Panamy a na rebelie nemá čas. Kromě toho své kolegyně, které spory s agenturou řeší přes média, považuje za hloupé.

"Problémy by měly řešit uvnitř firmy, osobně a ne mediálně," zastává se Smržová své agentury, která je mezi ostatními velkými a renomovanými agenturami považována spíš za Popelku.

"Před soutěží Miss jsem pracovala pro Czechoslovak models. Práce jsem dostávala sice víc, ale dostávala jsem za jednu přehlídku míň peněz. U Miss Models mám méně přehlídek, ale za měsíc vydělám stejně, jako dřív u mé první agentury," hodnotí situaci.

Agenturu Max Models a její dívky hodlají majitelé představit na velké módní přehlídce v červnu.