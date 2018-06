Missky dostaly byt vedle Grosse

FOTOGRAFIE ZDE

"Cože? Gross? Ty to víš?," ptala se Štoudková, druhá vicemiss své informovanější kolegyně. "Vím, že tady někde bydlí. U popelnic se ale asi potkávat nebudeme," kontrovala Smejkalová.

Dívky dostaly na rok do užívání byty 3+kk o velikosti 88 metrů čtverečních plus terasa v hodnotě tři a půl milionu korun. Zatímco vítězka ho má sama pro sebe, vicemiss budou sdílet jeden byt společně. "My se známe, máme za sebou společné nákupy. A ten byt je velký. V pohodě. Když ho můžeme využívat, tak budeme asi víc tady," svěřila se Štěpanovská.

Ve kterém pokoji bude kdo bydlet se zatím vicemiss nedohodly. Shodly se ale na tom, že určitě uspořádají nějakou kolaudační party. Naopak vítězka nic neplánuje. "Mám všechny přátele na Moravě, takže abych je sem vláčela na kolaudaci, to ne. Maximálně s holkama můžeme něco udělat," uvedla Smejkalová.

"Budu se stejně snažit co nejvíc dojíždět a přespávat tu výjimečně," řekla iDNES Kateřina, která teď bydlí s přítelem v Olomouci. "Má naštěstí takovou práci, že tu se mnou občas být může, ale stěhování rozhodně neplánujeme," přiznala Smejkalová. Kuchyň i koupelna jsou laděny do světlých barev. Kateřina je vcelku spokojena. "Nějaké zvláštní zařizování nechystám. Uvidíme. Rozhodně první, co si sem přivezu svého, bude vlastní povlečení."

Kromě toho dívky převzaly také osobní automobily, které si mohou - stejně jako byty - po roce užívání výhodně odkoupit. Protože však Kateřina nemá řidičský průkaz, odveze ji do Olomouce novou stříbrnou Hondou Civic její přítel. "Řidičák si ale už v Olomouci zařizuji. O víkendu mám první hodinu," svěřila se Smejkalová.