Missky čepovaly pivo. Stočesová je za pípou jednička

Ozdobou slavnostního otevření této restaurace byly mé kolegyně ze soutěže krásy- Kateřina Stočesová, Petra Minářová a Martina Dvořáková.

Z Barrandovských ateliérů to měli kousek Ray Koranteng, Václav Tittelbach a Pavel Poulíček, který celým večerem provázel. "V současné době žiji hlavně zařizováním nového bytu," prozradil. "Ale najdu si i čas na odpočinek. Nedávno jsem byl lyžovat v Itálii a bylo to tam tak úžasné, že jsem se zařekl, že už nikam jinam jezdit nebudu," dodal.

Všem přítomným zazpíval Ivan Hlas a se svými scénkami se předvedl Zdeněk Izer. My, missky, jsme se postaraly o první, slavnostní načepování piva. Největší odbornicí byla zaručeně Katka Stočesová. Není se ani čemu divit - v Podlesí, kde žije se svými rodiči, mají hospodu, kde se k čepování piva nejednou připletla.

Prasátko a pak bowling

Všechny hosty nadchnul připravený raut. Tam bylo dobrot... Bez váhání jsem sáhla po prasátku s chlebem. Pak se všichni s plnými žaludky přesunuli k bowlingovým drahám, kde jsme v souboji družstev porovnali své dovednosti.

Nejvíce se s koulí v ruce trápila Péťa Minářová, která se nejčastěji trefovala do krajních žlabů. Tahle kočka má ale jiné přednosti - vsadila bych se, že nikdo z přítomných to neumí s koňmi tak jako ona. Smělou konkurentkou by jí mohla být jen Martina Dvořáková.

Mezi hráči se objevil i fotbalista Pavel Kuka. Střílení míčů do branky mu jde ale rozhodně lépe.

Velkými bojovníky byli moji týmoví spoluhráči Pavel Poulíček s Vaškem Tittelbachem. Ani mně se nevedlo špatně, ale v celkovém součtu nás těsně porazilo družstvo v čele s Petrem Vondráčkem a Katkou Stočesovou.