Missis Čech je z Nejdku

Druhá byla osmatřicetiletá Zdenka Molová se patnáctiletým synem Martinem z Prahy a třetí osmadvacetiletá Miroslava Hanušová s čtyřletou Michaelou z Týnce nad Labem.

Letos se přihlásilo 4 604 dvojic, z nichž bylo v neveřejném kole vybráno sedmačtyřicet párů z Čech a padesát z Moravy, ze kterých vzešlo po dvanácti vítězných dvojic pro moravské a české finále.

Moravské finále proběhlo v říjnu v Brně a zvítězila v něm pětadvacetiletá Hana Polzrová s pětiletou dcerou Annou.

Hlavní je sympatie

Soutěž je určena pro maminky do pětačtyřiceti let a jejich děti od čtyř let. Nehodnotí se krása, ale sympatie, souhra maminky s dítětem a také pochopitelně jejich vynalézavost, protože pravidelně je součástí soutěže volná disciplína, kde se mohou uplatnit herecké, pěvecké a pohybové vlohy. A k největšímu kouzlu této soutěže patří bezprostřednost dětí, kdy o překvapení nikdy není nouze.

Prvních pět dvojic z moravského finále se potká začátkem příštího roku na celorepublikovém klání s vítěznou pěticí z českého finále.