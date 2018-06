Miss Zuzaně Jandové šlo o život, při focení ji málem napadl lev

"Podnikly jsme dva výlety a jedním byla procházka se lvy. S jedním jsem se fotila, ale asi se mu to moc nelíbilo, protože byl nervózní a značně nevrlý a snažil se mě ze stromu napadnout. Naštěstí měl jeden z místních mužů s sebou na klacku maso a uklidnil ho. Já celou situaci naštěstí tak nebezpečně nevnímala, protože jsem stála před ním, a tím pádem jsem neviděla, co se za mnou děje. Když mi to Renča vyprávěla, zbledla jsem strachy při pomyšlení na to, co se mohlo stát," vypráví modelka.

Dívky se během týdne stráveného v exotice třikrát stěhovaly. A pokaždé to bylo do luxusního, pětihvězdičkového hotelu. Chtěly totiž, aby poznaly celý ostrov. Jedinou vadou na kráse byla dovolená bez jejich partnerů.

"Jednou začas je dámská jízda naprosto super, ale díky bohu za telefon a Skype. Trošku se mi stýskalo," přiznala Langmannová. Na telefonu visela denně i Jandová, která je čerstvě zamilovaná do přítele Aga. Navíc propásla jeho narozeniny, které připadly na 30. červen, a mohla mu popřát jen po telefonu. "Čekala jsem přesně na půlnoc, abych mu mohla zavolat a popřát mu alespoň na dálku. Nechci vidět ten účet, mluvili jsme spolu hodinu a půl," přiznala Jandová. Nutno podotknout, že minuta hovoru z dalekého ostrova stojí šedesát korun.

Velkým zážitkem byl také celodenní výlet na katamaránu. Krásky ho měly jen pro sebe, tak si to pořádně užily. Dva dny před odletem měly dokonce malou tiskovou konferenci s místními novináři. V den odletu vyšly ve všech místních novinách. Seznámily se tu i s úřadující Miss Mauricius 2009, třiadvacetiletou Anais Veerapatren.

"Je milá, myslím, že se z nás staly kamarádky. Pořádně nás tady protáhla. Užily jsme si s ní do pěti do rána místní diskotéku a poprvé v životě jsem zažila to, že během tance kolem nás postávalo šest bodyguardů, kteří se starali o naši bezpečnost a samotné nás nepustili ani na záchod," vypráví Langmannová.