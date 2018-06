Miss Zuzana Jandová neví co s milionem

"Zatím nevím, mám finančního poradce a ten bude rozhodovat, kam peníze investovat," řekla kráska z Karviné. Zuzana na sebe prozradila, že není ani přehnaně spořivá, ale ani peníze zbytečně nerozhazuje. "Myslím, že jsem po této stránce v normě a dobře si pamatuji dobu, kdy jsem měla v peněžence poslední stovku. Peníze mi rozhodně hlavu nezamotají," řekla.

Z milionové výhry zaplatí sobě a svému příteli Tomášovi luxusní dovolenou. Tomáš, který ji tajně do soutěže Miss ČR přihlásil a místo výletu do Ostravy odvezl na casting, si to prý plně zaslouží, protože bez něj by na korunku nikdy nedosáhla. "Chtěli bychom jet do Thajska. Ještě jsem tam nikdy nebyla a moc mě to láká, je to můj sen. Klid, exotika, slunce a moře, různé specialitky…" sní Zuzana nad vidinou volných dnů. "Víte, já moc volna nemám, soutěž mi přinesla spoustu pracovních nabídek, kalendář mám úplně plný, tak snad nám dovolená vyjde," dodala.



Miss ČR 2008 Zuzana Jandová se svými penězi

Královna krásy si také trochu posteskla, že jí korunka Miss ČR sice přinesla slávu, ale zároveň i závist. A úplně jí vzala soukromí. "Nejde jen o to, že se v novinách dost nechutně spekulovalo o mých partnerech. Moc mě mrzelo, že o mně psali i další naprosto nesmyslné věci, například o mých údajných nemocech. Co se týče mého zraku, žádnou oční vadou netrpím. A vůbec nechápu, jak můžou noviny něco takového bez ověření vypustit," rozčilovala se Jandová.