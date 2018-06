Miss Zuzana Jandová darovala krev až na druhý pokus

Jandová chtěla darovat krev už při podobné akci v únoru, tehdy ovšem byla po menším dentálním zákroku a na doporučení lékařů s darováním krve ještě počkala. Tentokrát ale druhý pokus vyšel a s radostí celou akci podpořila.

"Ráda podporuji dobré věci a jsem ráda, že jsem mohla podpořit bezplatné darování krve, které aktivně propaguje moje dlouholetá kamarádka Eva Čerešňáková. Věřím, že se stanu pravidelnou dárkyní a budu k darování krve motivovat i druhé," doufá kráska.



Eva Čerešňáková a Zuzana Jandová

Jandová a její další kolegyně darovaly krev v tu nejvhodnější chvíli. "Léto je období, kdy je vždy zvýšená potřeba krve téměř ve všech nemocnicních, právě kvůli úrazům a častým nehodám," řekla Eva Čerešňáková.

"Moc si vážím toho, že Zuzka i holky moje pozvání přijaly a do této akce se aktivně zapojily. Přece jen to chce trochu odvahy a ochoty, udělat něco pro druhé. Věřím, že jednoho dne začne dárců výrazně přibývat. Především to je cílem aktivit, které ve spolupráci s Českým červeným křížem organizujeme," dodala Čerešňáková.

Na transfúzním oddělení Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se na dárcovství krve podílely i Miss Golf 2005 Dominika edláčková, superfinalistka České Miss 2007 Andrea Šopovová, finalistka České Miss 2006 Kateřina Čeremisinová a muzikálová herečka Ivana Skálová.