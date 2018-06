Miss Zuzana Jandová: bude se soudit s bulvárem

Ačkoli Zuzana vyhrála již několik soutěží krásy, úspěch ve dvacátém ročníku Miss ČR si užívá. S pózováním a zvýšeným zájmem okolí má jako zkušená modelka bohaté zkušenosti, s jednou věcí ale prý přece jen nepočítala.

"Jediné, co mi na tom všem vadí, je bulvár. To jsem opravdu nečekala," svěřila se. "Když se vaří z vody, nikdy to není nic dobrého a co se týká bulvárních článků z poslední doby, ani ta voda nebyla," dodala smutně.

Jedna zpráva missku dokonce natolik rozzlobila, že uvažuje o žalobě. "Když v jednom deníku napsali, že mám vážnou oční vadu, že je to smrtelná choroba a já umírám, tak to mě opravdu dostalo. Samozřejmě na tom není ani trocha pravdy," uvedla.

Zuzana jinak věří, že její vztah s přítelem Tomášem žádný bulvární článek nenaruší, a tomto směru je pro ni velkým vzorem Monika Žídková, která jako jedna z mála královen krásy po svém vítězství svého partnera nevyměnila.

"Monika Žídková je mi velmi blízká svým chováním a tím, jak na lidi působí, je velmi přirozená a zůstala svá i po tom všem, co dokázala," vysvětlila své sympatie k Miss Evropy z roku 1995.

Jak velké šance si Zuzana dává na Miss Word 2008? Co si myslí o Miloslavu Zapletalovi? A proč se domnívá, že v Čechách není místo pro dvě soutěže krásy? Podívejte se na video.