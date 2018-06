Miss Žídková už nebude tancovat jen kolem manžela

"Jsem z toho ještě poněkud rozklepaná, abych to všechno zvládla. Ale vždycky jsem ráda tančila, a tak představa, že najednou budu tancovat nejen kolem manžela a dětí, ale celý podzim v televizním studiu, mě docela okouzlila," přiznala třicetiletá Monika.

"Doma se především věnuji dětem. Mám šestiletou Nikolku, která právě začala chodit do první třídy, a dvouletého Davida. A k tomu funguji s manželem ve firmě. Bojím se, abych kvůli StarDance nechodila domů tak unavená, že už bych na rodinu neměla čas. Zatím to všechno klape, protože Česká televize mi vyšla vstříc a já mohu trénovat v Ostravě kousek od domova," dodala někdejší miss.

"Mým partnerem je profesionální tanečník Jan Halíř, vicemistr republiky ve standardních tancích z roku 2006. Zatím se snažím, aby tréninky co nejméně zasáhly chod rodiny. Ale až přijdou přímé přenosy, pak to bude všechno naplno. Z toho se už pak vycouvat nedá. Doufám, že díky babičkám to všechno zvládnu. Účinkování ve StarDance je pro mne neočekávaný zásah do života. Vždyť titul Miss jsem získala před dvanácti lety, mám děti a bydlím mimo centrum veškerého dění," usmívá se Monika, která žije v rodných Kravařích na severní Moravě.

S manželem podniká v oboru kosmetiky, takže se věnuje kráse žen. A ví, co jim má poradit. "Manžel se především stará o firmu, já opravdu spíš o to, jak poradit ženám, aby dobře vypadaly. I když jsou potřebné nejrůznější kosmetické přípravky, tak ty samy o sobě ještě nic nezmohou. Důležité je naučit se být v pohodě, i když k tomu třeba není zrovna důvod. A hlavně - umět odpočívat," radí Monika.

"Když je člověk odpočinutý, je to vidět na jeho pleti. I když podnikám v kosmetice, tak se sama moc nelíčím. Proto doporučuji pro krásu tuto kombinaci: méně líčidel a více odpočinku a vnitřní pohody. Ani ten nejluxusnější make-up nezakryje, když je žena nepřetržitě uhoněná, nespokojená a naštvaná."