Miss Žídková se loučí s modelingem, bude z ní učitelka

"Třiatřicet je dostatečný věk na to, abych s modelingem skončila a věnovala se učitelství, které jsem vystudovala," míní Žídková. Na charitativní akce podobné té, která se konala v Ostravě, ovšem nezanevře.

"Dobrou věc podpořím vždy ráda a proto jsem se také zúčastnila charitativního galavečera v rámci prestižního projektu s názvem Missky podepisují misky. Tím spíš, že byla akce zahájena v Moravskoslezském kraji, ze kterého pocházím," dodává. Kraj reprezentovaly také Aneta Langerová, Zuzana Jandová a Dominika Hužvárová. Podobné akce proběhnou v rámci celé České republiky a mají za úkol získat finanční prostředky pro Nadační fond misek, jehož prostřednictvím je poskytována pomoc potřebným.

Stále půvabná maminka dvou dětí, osmileté dcery Nikoly a čtyřletého syna Davida, dorazila do Ostravy z rodných Kravař. Odtud se mimochodem od doby své vrcholné slávy nehnula. "Zůstala jsem v Kravařích i po mých úspěších v soutěžích krásy a budu se tady držet zuby nehty dál. Teď už jsou tím důvodem samozřejmě i děti."

Miss Euro 2008 Dominika Hužvárová, Monika Žídková, Zuzana Jandová a Aneta Vignerová

Rodinu i manželství, v němž je již patnáct let, zvládá bez problémů. Přiznává však, že s manželem Petrem Brzeskou, který je jejím prvním a zřejmě posledním partnerem, to občas jednoduché není. "Manžel se narodil ve znamení Lva a je cholerik, rád se pohádá, rád vybuchne. Já se v takových chvílích uzavřu do sebe, nejsem hádavý typ."

S postavou si Monika starosti nedělá. Necvičí a diety nedrží, nemá prý pevnou vůli. "Možná bych měla začít, ale děti mají koneckonců rády, že se mají o co opřít a je to příjemně měkké," uvažuje s úsměvem. Jediné, co si ráda dopřeje, jsou masáže. "To je pro mě obrovský relax a skvěle si při nich odpočinu," uzavírá Žídková.