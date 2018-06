Miss Žídková bude mít chlapečka

Modelka a Miss ČR 1995 a Miss Europe 1995 Monika Žídková je v pátém měsíci těhotenství. Doma má už tříapůlletou dceru Nikolu, tentokrát ultrazvukové vyšetření prozradilo, že to bude syn. „Jestli to bude opravdu kluk, se uvidí v červnu. Člověk nikdy neví. Ani děvčátko by nevadilo, manžel si dokonce víc než syna přeje další dceru,“ říká Žídková.