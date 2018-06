Miss: Z vítězství se nezblázním

Je chytrá, bez debat, ve dvaadvaceti dokončuje studium farmaceutie. A když jí novináři položili hloupou otázku, suverénně se jim vysmála. Ráno po finále přišla na rozhovor unavená, ale ve vtipné náladě.

* Večer jste zvítězila a teď nastalo nejhektičtější nedělní jitro vašeho života. Jak si naopak představujete nejpříjemnější nedělní ráno?

Vy nevíte, co je psáno v Koránu?

* Prosím?

Ale ne, netvařte se tak překvapeně, to je jenom vtip. Víte, co je psáno v Koránu? Že nejlepší je to po ránu.

* Aha. Včera hned po korunovaci jste mi říkala: Jsem tak unavená, že to ani na žádnou oslavu nevypadá. Jak to nakonec dopadlo?

Opravdu jsem chtěla jít ve dvě ráno spát, už jsem mířila na pokoj. Jenže jsem zakopla o lidi z produkce Miss, takže jsme asi do půl páté pařili. Já jenom šampaňské. Pak jsem se chvíli převalovala a sama sobě slíbila, že zůstanu pořád taková, jaká jsem... A nakonec jsem na tři hodiny usnula.

* Jak jste se na jevišti v hotelu Pupp cítila, když moderátor Jan Čenský říkal do kamery, že přeje hodně sil Lucii Králové. Finalistce z Teplic, které pár dnů před ceremoniálem tragicky zemřel přítel?

Byl to hrozně smutný začátek přenosu, ale říct se to muselo. Mnohem hůř jsem si připadala, když nám o té vraždě řekli prvně, to byl hrozný šok. Jen jsem vytřeštila oči, a pak začala plakat.

* Ovlivnilo tohle neštěstí vaši přípravu na finále?

První večer byla opravdu špatná nálada, seděly jsme všechny pohromadě a snažily se z toho šoku vypovídat, ale druhý den nás čekalo tolik práce, že už na deprese nezbyl čas.

Slyšela jsem své číslo - a dojalo mě to

* Proč vás loni táta do soutěže Miss přihlásil?

Vlastně jsem mu to nadhodila sama a on se nejdřív úplně vážně zeptal, jestli si radši nechci dát pauzu. Že už toho mám moc - školu, modeling... Pochybnosti mu vydržely půl hodiny. Jak jsem mu vysvětlila, že na jaře už budu mít školu skoro hotovou, začal mě chápat.

* Hecovaly vás kolegyně modelky: Jdi do toho, jsi nejlepší?

Modelky ne, spíš kamarádi. Mezi námi, ona si skoro každá modelka podá na Miss přihlášku. Letos bylo jedenáct set přihlášek, a většina těch holek zkušenosti z modelingu měla.

* Když jste měla ve finále předvést, co ve vás je, zatančila jste flamengo. Chodíte do nějakých kursů?

To ne. A je jasné, že bych byla lepší třeba ve hře na klavír, na ten jsem hrála deset let. Ale za prvé je docela těžké dostat klavír na jeviště a za druhé působí tanec na porotce líp, je trochu víc sexy.

* Při vyhlašování výsledků jste vypadala velmi klidně. To jste tušila, že vyhrajete?

Mým cílem bylo zúčastnit se finále, už s tím jsem byla spokojená. Pak jsem slyšela své číslo, jedenáctku, a věřte, že mě to dojalo. Jenže před lidmi své emoce nepustím.

* Kdy se podle vás vlastně o vítězce rozhoduje?

Porota podle mě hodnotí ty holky už při generálce a nácvicích, dívají se na nás, jak se chováme... Celé tři dny jsem cítila, že se spousta lidí dívá na to, jak se chováme.

* Ve finále bylo několik dívek sedmnáctiletých, vám je dvaadvacet. Byl ten rozdíl znát?

Pět let je dost velký rozdíl... Sama jsem za ty roky dospěla. Takže jo - my, starší finalistky, se určitě líp vyrovnáme s úspěchem i s prohrou.

Nejhezčí roky na koleji

* V patnácti jste nastoupila na farmaceutickou střední školu, léky teď studujete i na vysoké. Proč jste si vybrala tenhle obor?

Víte, já jsem do dvaceti vůbec nedělala modeling, a zdravotnictví mě zajímalo. Rozhodně víc, než abych se hlásila třeba na hotelovku.

* Myslíte teď, s korunkou na hlavě, že vám ta dlouhá studia k něčemu byla?Přinejmenším mě to bavilo. A zatím si pořád myslím, že bych jednou mohla být třeba magistrou v lékárně nebo pracovat při výzkumu léků... A možná si v padesáti otevřu lékárnu v Uničově na náměstí. Proč ne?

* Vysokou školu dokončujete v Hradci Králové. Jak vás bavil život na kolejích?

To byly nejhezčí roky, jsme se spolužáky hodně stmelení. Já na to možná nevypadám, ale když je důvod k oslavě, tak to si zase klidně něco oslavím. Ale mě bavily třeba i společné vyvařovací večírky. Vařím totiž dost ráda, zvládnu všechno. Koprovku, rajskou, kuře...

* Jak se vám dosud žilo jako modelce? Uživila vás ta práce?

Jak kdy, podle toho, kolik jsem měla času ve škole. Jednou jsem měla deset přehlídek za měsíc, ale jindy mi zbyl čas na jednu. Slušné kapesné jsem z toho měla. Asi bych z něho mohla žít úplně nezávisle, ale rodiče mi stejně ještě přispívali.

* Dostala jste se i do zahraničí?

Jen v Evropě. V Berlíně jsem třeba na podzim pózovala před novou Alfou Romeo.

* Na tiskovce po ceremoniálu jste mi vyrazila dech odpovědí na otázku, kdo je podle vás ideální žena. Vypadlo z vás jméno slavně chemičky a fyzičky Marie Curie-Sklodowské.

Byla to jen náhoda, že jsem jmenovala ji, stejně tak bych mohla zmínit matku Terezu a další ženy, které něco dokázaly. Přece nečekáte, že bude mým ideálem Claudia Schiffer?

Každý den na večírek nemusím

* Váš přítel má teď velkou radost, anebo je už vyděšený z té pověsti o českých miss, které své chlapce zásadně opouštějí?

Určitě má obavy. Ale jestli ten vztah nepřežije moji výhru, tak by asi stejně nebyl bůhvíjaký. Je to dobrá zkouška. Ale já o tom vlastně nechci mluvit - v posledních hodinách se mě všichni ptají na přítele, což vážně nemám ráda.

* Teď vás přivítá svět celebrit a jejich večírků. Těšíte se?

No, každý den bych na ně chodit nemusela.

* Při finále už jste se potkala s Karlem Gottem nebo Lucii Bílou. Byl tohle jeden z vašich snů?

Ta setkání mi přišla jako úplně přirozená, jsou to lidi jako všichni jiní. Takže pár zdvořilostních vět s Karlem Gottem mi rozhodně dech nevzalo.

Jana Doleželová

Dvaadvacetiletá tmavovláska s mírami 87-57-89 bude v červnu obhajovat diplomovou práci na farmaceutické fakultě, a pak už se hodlá věnovat pouze modelingu. Tím se ostatně živí dva roky. Hraje na klavír a na kytaru, ráda vaří a umí tančit flamengo. "Jestli mám přítele? To je snad u dvaadvacetileté holky samozřejmé, ne?" říká, ale víc prozradit nechce. Měří 176 centimetrů, ráda pije bílé víno, jezdí na kole a říká: "Hezké ženy to mají u mužů snadnější, ale u ostatních žen mnohonásobně těžší."

U nás Support Lesbiens nebo třeba Mig 21. A ze zahraničí Stinga, na jeho koncert v Brně jsem musela jít. Anebo Santanu, který by měl přijet do Prahy teď, jenže vůbec nevím, kolik mi jako miss bude zbývat času.

* Za jediný večer se z vás stala bohatá žena. Co si teď chcete koupit?

Budu cpát peníze do cestování. Tolik chci vidět jezera ve Skandinávii, ale chci i do Asie a určitě do Maroka, až tam přestanou vybuchovat bomby. Vždycky si koupím průvodce a jezdíme s kamarády na vlastní pěst po nějaké zemi. Líbila se mi třeba Menorka, kde jsou ve vnitrozemí staré hrobky, jeskynní obydlí a vykopávky. Většina turistů se ale nezvedne z pláží, aby si to jela prohlídnout, a tenhle styl cestování neuznávám.

* Řekněte, považujete vítězství v Miss za svůj životní úspěch?

Určitě ne. Nezaručuje mi životní štěstí. To přijde, až budu mít zdravé děti. Ale to teď ještě není aktuální, tyhle problémy bych ráda řešila tak ve třiceti.

JANO, DÁVEJ SI POZOR

Lucie Váchová, Miss 2003

Nenech se pohltit novým světem - nevykašli se na školu, na staré dobré kamarády, a nenaleť každému, kdo na tebe vlídně promluví. Ať už pracovně nebo zamilovaně.

Já jsem si naštěstí už před zvolením uvědomila, že si musím dávat pozor, a snad jsem chybu neudělala. Jen jsem naletěla některým novým kamarádům, kteří mi mazali med okolo pusy, a později jsem zjistila, že mě pomlouvají.

Musíš ten rok co nejvíc využít ve svůj prospěch, protože já jsem to - i kvůli studiu - nezvládla. Mně to moc nevadí, jsem ráda, že studuju, ale určitě by bylo lepší, kdybych se Miss zúčastnila až po maturitě. To už bych se mohla kariéře věnovat o padesát procent intenzivněji.

Přesně před rokem jsem si myslela, že stihnu jako miss víc práce, ale nic nekončí. Jen jsem předala korunku.

Je jisté, že za ten příští rok dospěješ, já už nemám problémy většiny holek v mém věku. Jsem teď sice uspěchanější, ale na druhou stranu zase úplně soběstačná a nezávislá.

Kateřina Průšová, Miss 2002

Dej si pozor na to, co říkáš lidem kolem sebe, chraň si soukromí, nepráskni na sebe všechno. Já sama jsem udělala spoustu chyb a hned po mně nekompromisně vyjel bulvár. Neměla jsem šanci. My všechny jsme vyrůstaly v obyčejném, malém světě, a najednou jsme byly hozeny do řeky. S tebe je teď taky osoba veřejně známá, ale asi ti nikdo nevysvětlil, jak se chovat, jak se vyjadřovat. Takže moje rada zní - nikdy neplácej bez přemýšlení. Pan Zapletal chce stejně jen pokorné a poslušné miss, takže ti nic jiného nezbývá. A jestli se tím nebudeš řídit, ve finále se to může obrátit proti tobě.

Ale jinak se téhle své šance chytni okamžitě, protože kraluješ jenom rok a během něj se musíš předvést. Všechno ostatní zatím odsuň.

Tímhle se neřídila tvoje předchůdkyně Lucka Váchová, a proto ji dnes zná jen málokdo.

Diana Kobzanová, Miss 2001

Sobotní úspěch ti určitě poplete Hlavu, s tím se nedá nic dělat, takže ti ani nebudu radit, abys nezapomínala na staré kamarády nebo na svého přítele. Pravděpodobně se to stane, každá miss si tím musí projít.

Poradím ti něco jiného - neměj si velké oči. Agentura ti nezařídí tak růžovou budoucnost, jak si asi představuješ. Za rok z tebe v žádném případě nebude strašně bohatá a úspěšná modelka. Hledej si i svoje kontakty a nečekej jen na to, co ti agentura dohodí, to bys jenom tak přežívala. Pokud chceš být dobrá modelka i za rok, nauč se spoléhat na sebe.

A dej si vždycky pozor, co dostaneš k podpisu. Každou smlouvu, kterou ti strčí pod nos, dej k přečtení dobrému právníkovi. Já se na to vykašlala a dodneška mám trable. Takže nezapomeň na to, že máš právo některé smlouvy nepodepsat.

Michaela Salačová, Miss 2000

Potkáš teď hodně nových lidí ze showbyznysu, ale nebuď moc důvěřivá. Já bych na tvém místě věřila hlavně tvé agentuře. Sama jsem menší chyby udělala, kvůli své nezkušenosti jsem třeba podepsala smlouvy, které mě připravily o nějaké peníze.

Ale jinak čekej spíš klady. Určitě se rychle osamostatníš, já jsem se v sedmnácti odstěhovala od rodičů přes celou republiku do Prahy, potom ukončila střední školu, nastoupila na vysokou... Šlo to. Ono se vždycky dá s kantory dohodnout na tom, abys dostudovala individuálně.

Na titulu teď můžeš strašně moc získat, a to se netýká jenom modelingu. Využívej ho i jinak. S nálepkou miss budeš mít všechno snadnější. Jsi reprezentativní osoba, a proto třeba můžeš sehnat výborné zaměstnání.