Miss XXL: Tanga pro obříky nedělají

13:52 , aktualizováno 13:52

Vítězkou soutěže Miss XXL, při níž v Česku poprvé soutěžily ženy ve váze od 90 do 150 kilogramů, je do úterý jednadvacetiletá Pavla Kosinová o úctyhodné váze 115 kilogramů. "Jsem zkrátka jedlík, mám ráda vše, co se dá kousat a hlavně miluji pivko - jak se říká: Pivo dělá hezká těla," řekla Pavla v on-line rozhovoru.