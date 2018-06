Miss XXL se se 105 kily stala Veronika Baťová

"Vůbec tomu nemůžu uvěřit," reagovala na své vítězství Baťová. Korunku královny krásy jí předala odstupující Miss XXL z loňska Pavla Kosinová.

První vicemiss je Vendula Lorencová, druhou vicemiss se stala Václava Růžičková, která si zároveň v pátek z pražského divadla Broadway odnesla titul miss sympatie.

Z finalistek byla nejtěžší se svými 110 kilogramy Pavla Růžičková, o pět kilogramů méně má nová miss a rovných 100 kilo váží Vendula Lorencová.

Slavností galavečer se nesl v duchu starého Egypta. Finalistkám i divákům zazpívali účinkující z muzikálu Kleopatra Josef Vojtek, Bohouš Josef, Šárka Vaňková či Monika Absolonová. Ta se s Jiřím Krampolem dělila rovněž o žezlo moderátorské. V porotě usedli Jan Saudek, Eva Aichmajerová, Martin Maxa, Jiří Helekal, Pavla Kosinová a další.

Vítězky dostaly špekáčky

Desítka dívek předtáčela začátkem týdne v Praze své disciplíny, v nichž zvládala plavání v bazénu i například pití půllitru piva na čas. Živě předvedly volnou disciplínu tanec a publikum každá pobavila historkou na téma nadváha.

Všechny získaly za účast ve finále zájezd na Kanárské ostrovy a speciální cenou byly špekáčky. Vítězka dostala jako hlavní cenu vybavení kuchyně za 300 tisíc korun, druhá v pořadí skútr a třetí dokonce dvě horská kola, jedno za titul miss sympatie.

Do soutěže krásy se letos přihlásilo 400 dívek a žen, do finále postoupilo deset boubelek. Věková hranice pro účast byla 45 let. Záznam z galavečera odvysílá televize Prima příští pátek.