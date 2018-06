Miss Wostlová se bojí o svého přítele

12:28 , aktualizováno 12:28

První vicemiss České republiky 2004 Michaele Wostlové to s přítelem už nějaký čas neklape a bojí se o svůj vztah. "Pokusím se udělat nějaký ten kompromis, aby to fungovalo co nejdéle," komentuje své pocity dvaadvacetiletá blondýnka z Českých Budějovic téměř dva měsíce po skončení soutěže.