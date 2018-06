Miss Wostlová: Chci si to v Číně užít

Třiadvacetiletá účetní z Českých Budějovic odletěla do Asie v neděli 26. září v deset hodin dopoledne. Nejprve ji čeká soustředění v Japonsku, kde se dívky se budou poznávat a chodit po památkách. Pak teprve odlétají na velký finálový večer do Číny.

* Létáte nyní jako vicemiss častěji?

Ne, kdepak. Pracovně až nyní a předtím jsem jen letěla s ostatními finalistkami do Turecka. To je vše.

* A dříve, dokud jste nebyla vicemiss?

To jsem letěla do Ameriky, kde jsem se byla na půl roku podívat.

* Jak dlouho se připravujete na soutěž?

Tady jde spíš o psychickou přípravu. Aby člověk nebyl nervózní a neměl strach, protože tam jedu úplně sama.

* Vás nikdo nedoprovází?

To, že jedu sama není, nic neobvyklého, tak jely všechny holky.

* Jaké máte šaty?

Na finále mám šaty od Beáty Rajské. Navíc budu mít ještě deset půjčených šatů na večeře, posezení a další akce, které se tam budou konat.

* Můžete ovlivnit, jak ty šaty budou vypadat?

Určitě se poradíme, jaký styl, jakou barvu bych chtěla. Vybrali jsme například zelené šaty, protože tuto barvu mám ráda a navíc je to barva mých očí. Styl šatů je podobný těm, které jsem měla při rozhovoru na finále miss a který mi vyhovuje.

* A co jazyky?

Stále se snažím zlepšovat angličtinu.

* Čínsky se neučíte?

To ne, to doufám, že naučí oni mne. Například pozdravy, poděkování a podobně.

* Radila jste se s kolegyněmi, které podobnou soutěž absolvovaly?

Samozřejmě jsem se ptala, protože jsem chtěla vědět, jestli mám mít strach, nebo ne. Markéta Divišová i Lucka Váchová, které se podobných akcí účastnily loni, mi říkaly, že se nemám ničeho bát a pořádně si to mám užívat. Hodně prý také záleží, jaké tam budou holky, zda ty namyšlené a nafintěné, které přijely s jediným cílem vyhrát, nebo ty obyčejné, které to jedou zkusit, a buď to vyjde, nebo ne.

* Kam se řadíte vy?

Určitě k té druhé skupině.

* Již před Miss České republiky jste říkala, že to jen zkusíte, a nakonec jste skončila druhá?

Na takovýchto velkých soutěžích je to ale hodně o politice, to se ví. Pochybuji, že bych měla velkou šanci, ale rozhodně si to chci užít.

* Máte s sebou talismany?

Spoustu. Většinou ty, které jsem s sebou měla již na miss a dostala jsem je od přátel nebo rodičů. Kamínky, slony a další.

* Co maminka a tatínek, jak prožívají váš odjezd do Číny?

Určitě se o mě bojí, ale zároveň mě podporují a fandí.

* Pokud se dobře pamatuji, tak soutěž miss prožívala hlavně maminka?

No to zcela určitě. Já bych to také prožívala, kdyby se moje dcera někam dostala a chystala se do cizích zemí.

* A nechcete tedy vlastní dítě?

Jejda to ne, teď miminko neplánuji. Chci si vychutnat mládí a teprve za dva tři roky mít holčičku, a kdyby byl chlapeček, tak i chlapečka.

* Co se změnilo za dobu, kdy jste vicemiss, mimo toho, že jste nyní často v Praze?

Sama jsem se přesvědčila o tom, že nejsou kamarádi jako kamarádi, nebo také o tom, co je to bulvár.

* Měla jste problém s bulvárem?

Nevím, jestli se dá říci úplně problém, ale prostě napsali něco, co nebyla pravda. Já ale vím, jak to je, a hlavu si z toho tolik nedělám. Na začátku mě to zarazilo, ale zřejmě to k tomu bohužel patří.

* Být vicemiss musí přinášet i příjemné zážitky, večírky, pozvánky?

Já na večírky moc nejsem, a tak tam moc často nechodím. Mě na tom baví jen to, že se setkám se zajímavými lidmi a mám sama šanci je poznat. Mezi pozváními mě v poslední době potěšili například Rakušané. Před časem mě pozvali jako hosta na čtyřdenní odpočinkový program. Hráli jsme tam golf, tenis a soutěžili. Nedávno mě ale pozvali znovu, protože jsem prý byla milá a sympatická. To člověka potěší, když na někoho příjemně zapůsobí.

* Ještě stále pracujete jako skladová účetní?

Teď jsem to na dva měsíce přerušila. Dohodla jsem se s majitelkou, že bych v listopadu znovu nastoupila. Uvidím, jestli se naskytnou ještě nějaké příležitosti v Praze, ale zatím to vypadá, že skutečně nastoupím.