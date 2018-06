Miss World Taťána Kuchařová zazářila v Miami

Výtěžek z této akce byl věnován na vzdělávací program pro opuštěné děti po celé Kolumbii.



Taťáně Kuchařové to moc sluší

"Pro přehlídku bylo vybráno úžasné prostředí a obzvlášť skvělý a jedinečný byl make-up, o který se postarala značka M.A.C. Bylo mi potěšením pracovat s tak profesionálním týmem lidí, který se rozhodl podpořit významný charitativní záměr. Věřím, že Emanuel Ungaro v budoucnu zavítá i do České republiky. Jeho modely jsou opravdu nádherné," pochvalovala si prestižní akci Taťána Kuchařová.



Taťána Kuchařová ukázala svou přirozenou krásu

S Klausem Witheckem nafotila módní editorial pro italskou Vogue, který patří mezi nejsledovanější světové magazíny. Na krásném pobřeží Miami Taťána fotila se známým italským módním fotografem Liviem Mancinelli, který si jí vybral pro svůj záměr vytvořit sérii sexy fotek.



Taťáně Kuchařové to sluší i v džínách

Ten v minulosti nafotil kampaně jako Costume Nazionale, Via Spiga, Loryblue, Pollini nebo Alcott. Taťána se v Americe zdrží do konce měsíce a svůj pobyt zakončí v New Yorku, kde spolu s dalšími světovými osobnostmi jako je Russel Simons, Roberta Armani, Lane Carlson nebo Jamie Gold, podpoří charitativní projekt Slunečnice Heleny Houdové.



Taťána Kuchařová před objektivem Livia Mancinelliho

V České republice Taťána dlouho nezůstane. Začátkem prosince odcestuje jako V.I.P. host a zástupce Miss ČR na světové finále Miss World do Johannesburku v Jihoafrické Republice. "Pak už se nejvíc těším na klidné Vánoce a trochu volna," svěřuje se Taťána.