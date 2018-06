Miss World spatřili lidé jen okamžik

Z oslavy světového titulu v rodném městě se totiž stala přísně střežená akce, na kterou veřejnost ani novináři neměli přístup.

„Omlouvám se, ale je to soukromá akce. Vždy se budu do Opočna ráda vracet, je to moje město a místo mého srdce. Jaké budou mé další kroky, určitě se včas dozvíte,“ odpověděla stručně nejhezčí dívka světa, když se v modrošedém kostýmu objevila na několik okamžiků kvůli novinářům před lidmi. Rozdala tři podpisy a zmizela ve zdech kostela.

Mezi lidmi, kteří vydrželi čekat více než hodinu, bylo cítit zklamání. „Děti si přály slečnu Kuchařovou vidět. Přijeli jsme až z Hradce Králové. Je to významná událost, vždyť je to první Češka v historii, která takového úspěchu dosáhla,“ říkala Václava Kittlerová, která do Opočna přijela s dětmi.

Novinářům vstup zakázán

Původně se Opočno těšilo na velkolepé přivítání na místním stadionu. V Mariánské kapli ji nakonec uvítali jen představitelé města, Královéhradeckého kraje a další vybraní hosté. „Nemůžeme s tím nic dělat. Přístup veřejnosti i novinářů zakázala agentura APK, která Táňu zastupuje,“ vysvětloval šéf kulturního odboru radnice Jiří Frelich.

Od Královéhradeckého kraje dostala Kuchařová pamětní medaili, opočenská radnice jí věnovala symbolický klíč od města. „Vloni dostal medaili prezident Klaus. Táňa je druhým občanem, který ji dostává,“ uvedla ředitelka krajského úřadu Ivana Křečková.

Ze soukromé oslavy pak odjela Kuchařová spolu se svými sestrami a ředitelkou krajského úřadu limuzínou s černými skly.