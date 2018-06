Miss World Kuchařová prodává své šaty!

Aukci ve prospěch nemocných a znevýhodněných dětí, která byla spojena s módní show, uspořádalo newyorské České centrum a nadace Sunflower topmodelky Heleny Houdové.

"Aukce dopadla nad všechno očekávání. Jsem nesmírně šťastná, že jsem mohla Heleně a její nadaci takto pomoct," řekla bezprostředně po dražbě Taťána Kuchařová.

Také Helena Houdová neskrývala v přeplněném sále prestižního studia Milk Gallery na Manhattanu své dojetí. "Myslím, že to byla jedna z vůbec nejfantastičtějších událostí. Já teď můžu poslat asi dvacet tisíc dětí do školy," nadšeně komentovala výsledek dražby.

Přehlídku uzavřela Kuchařová

Na módním molu předvedly české a slovenské modelky práce čtyř současných českých designérek Hany Zárubové, Moniky Drápalové, Denisy Nové a Liběny Rochové. Pozornost vzbudily i účesy manekýnek, které vytvořila Petra Měchurová.

Před objektivy fotografů předvedla několik modelů i Helena Houdová. Pomyslnou tečkou přehlídky byla červená róba Liběny Rochové, kterou publiku představila Taťána Kuchařová.

Modelky obdivoval Havel i Eliáš

Závěrečnému defilé přihlížel i český exprezident Václav Havel, který je v současné době na pozvání Kolumbijské univerzity v New Yorku. Mezi ctiteli a znalci módy v sále pak byli i další známé osobnosti, mimo jiné hokejový útočník Patrik Eliáš.

Akce s názvem Czech BeneFashion by se měla podle výkonné ředitelky newyorského Českého centra Moniky Koblerové stát každoroční událostí podzimního New Yorku. "Chceme také, aby se rozšířila i do dalších světových metropolí. V New Yorku jsme začali, protože je to nejen město módy, ale i působiště spousty vynikajících českých modelek," uvedla Koblerová.