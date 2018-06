Miss World Kuchařová: Mám pořád sbaleno a jsem vlastně sama

Semifinalistky jsou v Dubaji pod vaším drobnohledem, čeho všeho si na nich vůbec všímáte?

Sledujeme dívky neustále, ale je pravda, že nejvíc dokáží prozradit na první pohled zdánlivě nezajímavé akce, jako jsou snídaně, kde jsou nenalíčené, nebo při oficiálních setkáních s námi či velvyslankyní. Hodně napoví i diskotéka, kde je ta atmosféra pro změnu uvolněnější, důležité jsou i pohovory s porotou, a když si tohle všechno poskládáme, dokážeme si udělat obrázek. Tahle soutěž je sice o fyzické kráse, ale zajímá nás i inteligence děvčat, jaké mají zájmy, čeho chtějí vůbec dosáhnout. Tady je taky důležité si uvědomit, že puberta a dětství končí a jde se do práce...

Porota Miss ČR v Dubaji Jiří Adamec, Miloslav Zapletal, Hana Hotová, Milada Karasová, Hana Kotásková, Jan Měšťák, Ondřej Pýcha Teď z vás mluví zkušenost, taky jste toho musela hodně obětovat...

Je to hodně o té disciplíně a odříkávání si. Je to strašně náročné, ale rovnou říkám, že se s tím dá žít. Tohle jsem si uvědomila už v sedmnácti, kdy jsem odjela na dva měsíce do Tokia za prací. Takže zatímco moji vrstevníci pařili a užívali si léta, já pracovala a vydělávala si sama na sebe. A taky jsem se tam hodně osamostatnila. Byla to zkušenost, ze které jsem čerpala na Miss ČR i Miss World, a vlastně z ní čerpám pořád. Byla to velice tvrdá škola, nikdo se se mnou nemazlil a nic jsem neměla zadarmo. Člověk si pak všeho víc váží. Jsem určitě uvědomělá a jsem si vědoma toho, že na to, kolik mi je, tak jsem toho zažila strašně moc. A je to taky o tom, že jsem chtěla být jiná, nejlepší v tom, co dělám.

Kde se takový přístup k životu a práci u tak mladé dívky vůbec bere, bylo to ve vašem případě například rodinné zázemí?

Určitě. Naši mě vždycky podporovali, ale zároveň jsme měli přísnou výchovu. Táta je obrovský sportovec, takže k čemu nás postaví, tak to všechny tři sestry umíme. Máma je zase ta, která se s námi učila. Vychovali nás dobře a moje rodina je pro mě vzor, určitě mě to zformovalo tak, jak jsem to viděla doma.

Zmínila jste právě své mladší sestry, nemají tendenci jít ve vašich stopách?

Ségry takové ambice určitě nemají. Ony vědí, že mám neustále sbalený kufr. Jsem sice stále mezi lidmi, ale vlastně sama. Jsou to lidi, které uvidím jednou v životě a po odletu ta práce pro mě končí. Ségry chtějí jít svou vlastní cestou a věřím, že v tom, co budou dělat, budou stejně úspěšné jako já. Prostřední sestra Livie studuje muzikál, zpívá. Té mladší je sice dvanáct a zvažuje, co by chtěla dělat, ale stále mě překvapuje, jak je svými názory hrozně vyspělá. Ta si životní cestu teprve vybere, má na to čas.

Do vaší rodiny patří i váš partner, pražský radní Milan Richter. Má pochopení pro vaši práci, když jste pořád na cestách?

Pro muže je obecně těžké, když je partnerka emancipovaná, má dobrou práci a má třeba i mnohonásobně větší honoráře. Přijmout tuhle skutečnost je pro ně prostě obtížné, to je taky důvod, proč jsem skoro dva roky byla sama. Ale mám štěstí, že přítel má taky velmi náročnou práci, takže mě chápe a toleruje. Létáme za sebou a snažíme se být spolu co nejvíc.

Charita především

Letošní ročník soutěže Miss České republiky prošel zásadními změnami a nejde jen o nového majitele. Vy jste byla jmenována prezidentkou, co vaše práce vůbec obnáší?

Je to především doprovázení dívek na škole v Dubaji, komunikuji a odlétám pravidelně jako zástupce držitele licence na mezinárodní soutěže, například Miss World, během finále pak budu předsedkyní poroty, budu dekorovat a vyhlašovat vítězky, v průběhu roku pořádáme castingy a vybíráme ty nejlepší dívky, ale řekla bych, že to největší poslání je v předávání zkušeností a v tom, abych jim nejvíc pomohla. Nejsem tu rozhodně na to, abych někoho soudila. Jsem taková jejich starší ségra, na kterou se můžou vždycky obrátit. A největší cíl je najít další Miss World.

Semifinalistky s Taťánou Kuchařovou a podnikatelem Yousifem Naeematem v obchodnm komplexu Dubai Mall. Taťana Kuchařová si "hladí" žraloka v dubajském oceanáriu.

Myslíte, že se kredit soutěže díky vašemu vítězství na Miss World zvýšil?

Řekla bych, že ano. Dokládají to i castingy, na které tento rok přišlo až o třetinu víc dívek než za uplynulých pět let. Je to obrovské síto, náročná práce, ale zvládli jsme to a těším se na finále. Určitě z něj vzejdou tři úžasné dívky.

A nemáte obavy, že vám na castinzích unikl nějaký velký talent?

V týmu jsou nejlepší profíci ve svém oboru. Je nás šest, takže se to nemůže stát.