Miss World Kuchařová láká dívky do Miss ČR

9:46 , aktualizováno 9:46

Kdo chce být novou Miss ČR, měl by si pospíšit. Vzkazuje to Miss World a prezidentka soutěže Taťána Kuchařová. "Čas je už jen do konce dubna," říká Kuchařová, která byla ozdobou i víkendové zahajovací party Miss desetiletí.