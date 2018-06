Kanadská Miss měla zákaz mluvit s médii, kvůli názorům na Čínu

Skončily tak spekulace, do jaké míry Linové organizátoři zakazují vyjadřovat své názory, píše americký a kanadský tisk.

Kontroverze kolem kanadské Miss pokračují druhým rokem. Loni se Anastasia Linová stala vítězkou národní soutěže krásy, ale nemohla se zúčastnit celosvětového finále Miss World, které se konalo v Číně. Čínské úřady jí totiž odmítly udělit vízum. Kanaďanka čínského původu je stoupenkyní duchovního hnutí Fa-lun-kung, které je v Číně zakázané, a otevřeně kritizuje politiku Pekingu.

Organizátoři soutěže poté Linové umožnili podržet si titul Miss Kanada další rok, aby se mohla finále zúčastnit letos. Ještě ve středu ovšem kanadský list The Star napsal, že „Anastasia Linová se na soutěži Miss World ve Washingtonu smí jenom usmívat a vypadat pěkně, ale nesmí otevřít pusu a mluvit o svých názorech na porušování lidských práv v Číně“.

Ve středu večer nicméně organizátoři dali kanadské krásce zelenou, aby mohla opět začít komunikovat s médii. Skončilo tak třítýdenní ticho, které k soutěži, jež je čím dál tím závislejší na čínských sponzorech, přitáhlo nevítanou pozornost, napsal list The New York Times.

Podle přátel a příbuzných Linové představitelé mezinárodní soutěže krásy Kanaďanku varovali, že by mohla být vyloučena, pokud bude veřejně hovořit o pochybném, čínskou vládou podporovaném programu transplantací, který podle ochránců lidských práv značně závisí na orgánech vězňů a ve vězení zavražděných disidentů. Čína tato tvrzení popírá s tím, že dárcovství orgánů v zemi je dobrovolné.

V krátkém telefonátu s listem The New York Times Linová odmítla hovořit o tom, zda jí bylo, či nebylo nařízeno mlčení. Poděkovala organizátorům Miss World za to, že jí dovolili soutěžit ve finále, které budou v neděli večer vysílat televize celého světa. Očekává se, že přitáhne miliardu diváků. „Budiž jim ke cti, že mi poskytli tuto možnost, a já nyní můžu volně hovořit,“ prohlásila Linová, která se letos v září zúčastnila pražské konference Forum 2000.

Hnutí Fa-lun-kung zakázal v roce 1999 někdejší čínský prezident Ťiang Ce-min, když tisíce stoupenců hnutí demonstrovaly vsedě před vládním komplexem a požadovali propuštění zatčených následovníků hnutí, ukončení represí a zrušení zákazu knih hnutí. Komunistická strana akci považovala za nejvážnější výzvu od studentských protirežimních demonstrací v roce 1989.

Fa-lun-kung se snaží skloubit meditaci a dechová cvičení s učením, které má kořeny v buddhismu a taoismu. Peking od zákazu hnutí v roce 1999 poslal řadu jeho přívrženců do pracovních táborů na „převýchovu“.

Česku republiku bude na světovém finále ve Washingtonu zastupovat Natálie Kotková. Ta se v USA představí v šatech od Jakuba Ponera, oblíbeného návrháře přítelkyně Jaromíra Jágra Veroniky Kopřivové (více zde).