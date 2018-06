Miss World drží smutek: zákeřná infekce zabila mladou Brazilku

Modelka se podle CNN podrobila operaci ve městě Serra ve státě Espirito Santo na jihovýchodě Brazílie poté, co u ní lékaři zjistili infekci způsobenou bakterií Pseudomonas aeruginosa. Podle jejího snoubence Thiaga Simoese dívka onemocněla 30. prosince, ale lékaři jí nejprve chybně diagnostikovali ledvinové kameny. Infekce se v jejím těle rychle šířila a chirurgové neměli jinou možnost, než jí amputovat ruce a nohy napadené sepsí. Ani to ji ale nezachránilo.

"Mariana už bohužel nedokázala déle bojovat. Zemřela dnes ve tři hodiny ráno," oznámil e-mailem zaslaným CNN ředitel brazilské Miss World Henrique Fontes. Úmrtí potvrdili i přátelé na blogu, který pro modelku vytvořili.

"Jménem celé rodiny jsme vděční za podporu a soustrast, která nám přišla z celého světa," napsal jeden z modelčiných přátel Renato Lindgren. E-maily, které přišly, podle něj byly ze všech koutů zeměkoule včetně Austrálie, Ukrajiny, Francie, Itálie, USA, Ruska nebo České republiky.

Ještě před měsícem byla Mariana Bridi da Costa zdravá mladá žena mířící ke splnění svého snu stát se modelkou světové třídy. Na soutěži Miss Bikini International, která se konala loni v Číně, se umístila šestá.

Miss Bikini International 2007

Její snoubenec si je jistý, že byla na nejlepší cestě stát se mezinárodně proslulou modelkou. Naposledy s ní mluvil před deseti dny, kdy se probrala z komatu. Říkala mu prý, jak moc by chtěla žít.

"Říkala mi, že se modlí, aby zůstala naživu, že musí toho ještě hodně udělat, že chce dál jít za svými plány," uvedl. "Pocházela ze skrovných poměrů a byla hlavní živitelkou rodiny," dodal a rozhodně odmítl zvěsti, že se na její smrti podepsaly diety, které údajně držela.



Mariana Bridi da Costa (2008)

Podle lékaře Grega Martina z Emoryho univerzity v americké Atlantě, který před časem zveřejnil v časopise The New England Journal of Medicine článek o nemoci, na níž da Costa zemřela, je o chorobě dosud známo jen málo, přestože jde o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí ve Spojených státech.

"Víme toho dost o tom, co se stane, jakmile se pacient nemocí nakazí, ale víme jen velmi málo o tom, co ji způsobuje," řekl CNN. "V této zemi je to jedno z hlavních zdravotních rizik, zabíjí nejméně 800 tisíc lidí ročně," dodal.