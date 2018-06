Miss World dostala od Topolánka náhrdelník

Odpovídá Taťána Kuchařová vašim představám o nejkrásnější ženě světě? Hlasujte ZDE

REPORTÁŽ Z PÁTEČNÍHO DNE ČTĚTE ZDE

"Můžeme směle říkat, že u nás máme krásné ženy, protože nyní na to máme i důkaz," uvedl Topolánek poté, co přivítal nejkrásnější dívku planety v rezidenci českých předsedů vlád.

"Jsem ráda, že jsem měla možnost se sem podívat," poděkovala Kuchařová, která od premiéra dostala na památku náhrdelník z českého granátu. Topolánek osmnáctileté blondýnce mimo jiné popřál, aby dobře reprezentovala Českou republiku.

Nová Miss World měla v pátek v Praze nabitý program. Kromě setkání s šéfem vlády navštívila sídlo Linky bezpečí a zavítala také do dětského hematologického oddělení Nemocnice v Motole.

U dětí se dlouho nezdržela

Děti z motolské nemocnice přišla historicky první česká vítězka nejprestižnější světové soutěže krásy navštívit v rámci své spolupráce s nadací Kapka naděje. "Mojí charitativní úlohou bude v nadcházejícím roce především podpora dětí - jen s tím rozdílem, že se to nebude týkat pouze Česka, ale celého světa," řekla miss, kterou do nemocnice doprovodila prezidentka nadace Vendula Svobodová.

U dětí se ale Kuchařová nemohla příliš dlouho zdržet. O necelé dvě hodiny později už ji totiž čekala návštěva sídla Linky bezpečí, kterou spravuje Nadace naše dítě. "Stále hledáme netradiční metody, jak získat potřebné peníze, a Taťána je člověk, který by mohl pomoct. Chtěli bychom, aby se stala tváří projektu Stop násilí na dětech, aby dala jasné ne k týrání a zneužívání dětí," projevila přání ředitelka nadace Zuzana Baudyšová.

V sobotu se vrací do Londýna

Kuchařová by se měla v sobotu vrátit zpět do Londýna, kde sídlí hlavní štáb organizátorů Miss World a kde bude nejméně po celý následující rok bydlet. Doufá přitom, že před odletem se stačí podívat také do Opočna za rodinou a přáteli.

Přiznala také, že po vítězství v sobotním finále Miss World, které se konalo ve Varšavě, se její život značně změnil a například již nemůže sama určovat svůj program. "Samozřejmě, že na programu se podílím, ale ne tak, jak to bylo dříve," posteskla si.

Kuchařová přiletěla do Prahy ve čtvrtek. Ještě v podvečer ji přijal na Staroměstské radnici primátor Pavel Bém.