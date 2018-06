Miss World a Miss Universe soupeří o nejprestižnější titul

MISS WORLD

Miss World je co do počtu účastnic nejrozsáhlejší z mezinárodních soutěží Miss. Od roku 1950, kdy se konal první ročník v Londýně, se jí každoročně účastní na sto dívek. Finále Miss World sledují až dvě miliardy lidí ve 200 zemích. Vítězka stráví následující rok cestováním po světě a reprezentování mateřské organizace. Během své "vlády" tradičně bydlí v Londýně. Finále soutěže se koná po celém světě. Letos se ale poprvé uskutečnilo v jiném evropském městě než Londýně. Ve Varšavě si v sobotu porotu získala plavovlasá Miss ČR Taťána Kuchařová. - více zde

MISS UNIVERSE

Soutěž o "nejkrásnější dívku vesmíru" založila v roce 1951 kalifornská oděvní firma Pacific Mills původně proto, aby předvedla své plavební úbory. V dnešní Miss Universe už nejde pouze o vnější krásu - vítězce nesmí chybět inteligence, vybrané chování a kultivovaný projev. Královna krásy jeden rok cestuje po světě, setkává se s významnými osobnostmi a účastní se charitativních akcí. Dvacet let se Miss Universe konala na území USA, od roku 1972 probíhá po celém světě. V současnosti vysílá své delegátky do soutěže na 80 zemí. Spolumajiteli soutěže jsou Donald Trump a televizní společnost NBC a televizní přenos ze soutěže se vysílá ve více než stovce zemí. Letošní titul Miss Universe 2006 vybojovala v červenci v Los Angeles Portoričanka Zuleyka Riverová-Mendozová. - více zde

MISS EUROPE

Rozsahem nejmenší z podobných soutěží je zároveň ta nejstarší z nich - Miss Europe, v níž evropské krasavice bojovaly o titul poprvé už v červnu 1948. Ozdobila ji slavná jména Sophie Lorenové nebo Giny Lollobrigidy. Prosadila se v ní i zřejmě nejúspěšnější česká miss Monika Žídková, která titul Miss Europe získala v roce 1995. Soutěž se konala v evropských, afrických i blízkovýchodních městech. Naposledy zvítězila v Paříži v roce 2005 Němka Shermine Sharivarová. - více zde

MISS INTERNATIONAL

Soutěž Miss International vznikla v roce 1960 v Kalifornii poté, co se Miss Universe přestěhovala do Miami Beach na Floridě. Od roku 1967 se ale většinou pořádá v Japonsku. Přezdívá se jí také "festival krásy" či "olympiáda krásy". Miss International 2005 se stala Filipínka Precious Lara Quigamanová. - více zde

MISS INTERCONTINENTAL

Ze všech výše zmíněných mezinárodních klání krásných žen je nejmladší Miss Intercontinental, která byla založena v roce 1971. Finále se loni konalo v čínském Chuang-šanu a zúčastnilo se ho jednašedesát dívek. Titul si odvezla Emmarys Pintová z Venezuely. - více zde

MISS EARTH

Světová soutěž, která volí nejkrásnější dívku "Země". Zároveň vyhlašuje i dívku dalších tří živlů – ohně, vody, vzduchu. Soutěž se zaměřuje na propagaci významu a ochrany životního prostředí, v loňském roce dosáhla po celém světě sledovanosti větší než 1 bilion diváků.



MODEL OF THE WORLD

Toto klání hledá nejkrásnější modelku světa. Každoročně se jí účastní víc než sto soutěžících z celého světa. Model of the World je mladou světovou soutěží, která se od ostatních odlišuje důrazem na modelingové vlohy soutěžících a také využitím moderních technologií. Velice silně využívá ke své propagaci i k přímému hlasování internet. Pro její loňskou vítězku hlasovalo více než 650 milionů lidí ze všech koutů planety.