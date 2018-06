Titul Miss World 2012 získala Číňanka, Linda Bartošová neuspěla

Nová světová královna krásy je třiadvacetiletá Jü Wen-sia, která by ráda byla v budoucnu učitelkou hudby. Korunku jí předala loňská vítězka Ivian Sarcosová-Colmenaresová z Venezuely.

Je to podruhé, co je Miss World z Číny. Poprvé to bylo v roce 2007.

Druhá skončila Sophie Elizabeth Mouldsová z Walesu a třetí Michelle Kahawatyová z Austrálie.

Česká kráska Linda Bartošová se do finálové sedmičky nedostala. Jejími největšími úspěchy tak zůstala účast v top 10 v kategorii plážové módy a hlavně v talentové soutěži, kde se umístila se svým zpěvem v první dvacítce. I tento titul si ale nakonec odnesla hudebně nadaná Číňanka.

"Po pravdě řečeno, před odjezdem jsem si moc šancí nedávala a fakt, že jsem se v konkurenci 122 krásek probojovala mezi TOP 10 Beach Fashion a TOP 20 v Talent show, považuji za obrovský úspěch, který mě překvapil a potěšil zároveň. Seznámila jsem se tam s mnoha zajímavými lidmi, nejvíc však budu vzpomínat na Šanghaj. Děkuju všem, kteří mi fandili a věřím, že jsem je nezklamala," řekla po finále Bartošová.

Titul Miss World vyhrála v roce 2006 Češka Taťána Kuchařová, což byl historicky největší úspěch české ženské krásy na světových přehlídkách.

Finále Miss World každoročně přitáhne k televizním obrazovkám stamiliony diváků. Vítězka stráví vždy následující rok cestováním po světě. Miss World už mnoho desetiletí soupeří o nejprestižnější titul v soutěžích dívčí krásy s Miss Universe.