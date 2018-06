Miss vzdala kariéru topmodelky, Hamrová zvažuje právní opatření

Modelingová agentura Uniquie One, která zastupuje i světovou modelku Petru Němcovou, si šestnáctiletnou Moniku jako jedinou vybrala z dvanáctky finalistek soutěže Miss Junior ČR.

Fotograf Jakub Ludvík Monice nafotil sérii snímků a agentura rozběhla jednání o prvních foceních v zahraničí. Z ničeho nic ale přišla od Moniky zpráva: "Zvažovala jsem všechny pro a proti a uvědomila jsem si, že jsem nešla do Miss Junior kvůli tomu, abych se stala světovou modelkou," napsala Monika.

"Psychicky se na tuto práci zatím necítím. Velmi si vážím vaší nabídky a vašeho zájmu, ale v tuto chvíli je pro mě důležitá škola a maturita," dodala.

Moniččin postoj ředitelku soutěže Kateřinu Hamrovou rozčílil. "Je to naprosto neprofesionální. Všechny ostatní finalistky by pro podobnou smlouvu udělaly v podstatě cokoli a ona ji sama vypoví!"

"Na Monice pracoval tým lidí a přípravy stály spoustu času a peněz. Fotograf, styling, líčení, zpracování CD s fotkami, výběr, retuše.... to dělá zhruba šedesát tisíc a ušlá smlouva na focení? Tak to jsou statisíce. Bezmála nám to vyšlo na čtvrt milionu korun. To všechno jsou investice, které teď nebudou zúročeny," zlobí se ředitelka.

Hamrová nyní zvažuje právní opatření, která by podobné situace v budoucnu vyloučila.