Miss Vránové těhotenství sluší

"Jsem v devátém týdnu, takže žádné tři měsíce," řekla iDNES Vránová. Na svého kouzelnického učitele Pavla Kožíška, který radostnou zprávu přibarvil a pustil do světa, je rozlobená. "Prosila jsem ho, ať ještě alespoň dva týdny počká." - více zde

"O dítě jsme se snažili až po svatbě, protože jsem si ten den chtěla užít i s oslavou a přípitkem," upřesnila Andrea. Novomanželé hned poté odletěli na týden na Kanárské ostrovy. "Vrátili jsme se domů, do Teplic a hned jsem otěhotněla," je si modelka jistá osudnou nocí.

Jak Andree tak Honzovi je prý jedno, zda se na jaře příštího roku narodí kluk nebo holka. "Hlavně, aby to bylo zdravé," přejí si oba. Pohlaví dítěte ani dopředu znát nechtějí. "Chci si to překvapení schovat až do porodu." Modelka chce dítě na svět přivést klasicky. Žádné experimenty s porodem doma či do vody. Nepřeje si ani epidurál- injekci na znecitlivění dolní poloviny těla. Malý Klobouček (či Kloboučková) by se měl narodit začátkem dubna příštího roku v porodnici v Roudnici nad Labem.

Po prvních dvou měsících se modelka cítí skvěle. "Je mi dobře, jsem taková rozsvícená a manžel říká, že mi to ještě víc sluší. Bývám jen trošku unavenější a po obědě si lehnu. Výjimečné chutě nemám, snad akorát ještě přísněji trvám na svých oblíbených polévkách a jsem citlivá na různé pachy. Už se těším až budu mít za sebou tři měsíce, jak začnu cvičit a plavat."

O jménech pro miminko zatím nezávazně diskutují. "Jediné, co víme jistě, že to nebude ani Honza ani Andrea," řekla Vránová. Budoucí maminka se na miminko připravuje zatím jen teoreticky. "Čtu si o těhotenství, jím důsledně jen zdravé věci, přestala jsem i pít kafe a dovolila si jen bílé obilné, které prý miminku nevadí."

S nákupy pro malé ještě Andrea nezačala. "Jen se rozhlížím a koukám, teď nejvíc po kočárcích. Zatím mi nic není, necítím žádné pohyby, a tak mi připadá, že dokud nebudu držet dítě v náručí, tak té šťastné zprávě snad ani neuvěřím. Proto váhám i s nákupy."