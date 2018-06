Miss Vignerová spojila tvář s vdavkami, nevěsty motivuje k cvičení

"Svatební šaty jsem předváděla několikrát, ale ve fitku to bylo poprvé. Lidi, kteří zrovna cvičili, samozřejmě nechápali, co se děje a dívali se na mě jak na blázna. Ale byla to fajn akce, zasmála jsem se," řekla iDNES.cz Vignerová, jejíž tvář by měla do projektu vtáhnout všechny nevěsty, které chtějí kráčet k oltáři s dokonalou figurou.

"Myslím, že je tohle dobrý nápad. Ženy o tom ví své. Chceme se líbit vždycky, a na svatbě ještě víc," přiznává úřadující královna krásy. "Ale jestli k oltáři půjde nevěsta s dokonalou postavou, nebo boubelka, je úplně jedno. Důležité je, aby si vybrala toho pravého a byla šťastná."

Kdy zamíří k oltáři Aneta Vignerová, je otázkou budoucnosti. S podnikatelem Kamilem Bahbouhem sice vede spokojený partnerský život, ale o svatbě zatím neuvažuje. Je tu totiž i úřední překážka: o dvacet let starší partner Vignerové je podle posledních informací stále ženatý a před rozvázáním dosavadního svazku tak nic nezmůže.

"Jednou k té svatbě určitě dojde. A jestli se současným partnerem? To nemůžu vědět. Raději bych to ani nekomentovala, abych něco nezakřikla," doplňuje Miss ČR 2009.

Soutěž Fit nevěsta si v semifinálové části zvolí čtyři nevěsty, které během tří měsíců musejí podat nejlepší výkony. Žena, která zaznamená nejlepší výsledky, bude následně vyhlášena jako Fit nevěsta 2010.