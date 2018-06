Miss Vignerová hraje ve filmu o HIV, obsadil ji bratr

"Je to drsný příběh o pravdě, kterou dnes skoro nikdo neřeší, zvlášť v naší republice. Aneta si v něm zahrála úřednici na poště u přepážek. Paradoxem je, že mi poprvé hrála v malém filmečku před patnácti lety," řekl iDNES.cz David Vigner.

Sestře by nevěnoval hlavní roli i z toho důvodu, že je nyní slavná. O sestře ale ví, že je talentovaná, a větší roli jí jednou jistě přidělí. "Určitě Anetu rád v budoucnu obsadím, je velice přirozená a nepřehrává, ale není můj styl ji obsazovat teď, kdy ji zná celá republika. Velmi mě při naší spolupráci překvapila. Hrála to, jako kdyby na poště pracovala sto let. Být herečkou by klidně mohla, je výrazná na kameru," chválí nejkrásnější dívku Česka Vigner.

Aneta a David Vignerovi ve filmu Mezi nimi

A na jaký honorář si Miss ČR přišla u svého bratra? "Dostala ferrari," vtipkuje Vigner. "O honoráři nepadlo ani slovo. Sestra nás svou účastí ráda podpořila a tím i to téma HIV."

"Hrálo se mi dobře, bavilo mě to a bratrovi jsem ráda pomohla," komentuje svou miniroli Vignerová, jež s bratrem má víc než dobrý vztah. To ostatně potvrdil i on sám. "Podpora je vzájemná. Mám ji moc rád a nedám na ni dopustit!" dodal David Vigner.

Mladý režisér má na svém kontě asi deset filmů, o dva ho dokonce požádal i Národní filmový archiv v Praze, což - jak říká Vigner - byla velká pocta. Nejnovější snímek Mezi nimi, v němž hraje právě Vignerová, je nyní v procesu výroby.