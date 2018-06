Miss Machová má vlastní kolekci, s úlevou ji sledoval i partner Červenka

Z kolekce Veroniky Machové by si prý měla vybrat každá žena, bez ohledu na společenské postavení či finanční možnosti. Česká Miss navrhla jak dlouhé róby, tak takzvané koktejlky, které se hodí na neformální party i odpolední akce. Střídají se u nich hlavně zvířecí vzory s jednobarevnými modrými nebo červenými materiály, které Machová přivezla ze svých cest v Rusku.

"Modely vznikaly u krejčové, já jsem je jenom navrhovala. Musela jsem si na to vyhradit čas, jelikož jsem bydlela v Rusku, takže jsem třeba jenom lítala na zkoušky, ale zvládlo se to. Peněz to stálo hodně, ale to je jako u každého podnikání. A buď se peníze vrátí, nebo ne. Teď jsem hlavně ráda, že je to za mnou," řekla iDNES.cz hlavní hvězda večera, jejíž modely předvedly kolegyně z branže Hana Věrná, Tereza Budková či Jitka Nováčková.

Velký den Veroniky Machové si nenechala ujít ani její maminka, které jen vadí, že dcera šije pouze do velikosti 38. "Konečně dokázala něco, o čem snila od dětství, myslím, že se jí to na začátek velmi povedlo. Jen je škoda, že Veronika ještě nešije i pro mě. Chvíli totiž potrvá, než se do jejích šatů vejdu. Už jsem ale na dietě," smála se Alla Machová.

Vztah nám klape, pochvaluje si Červenka

Kolekci si osobně prohlédl i partner České Miss, hokejista Roman Červenka, který uvedl, že vztah s Veronikou Machovou jenom kvete. "Teď jsem hlavně rád, že je po přehlídce, že bude doma trošku klid. To si dělám srandu, ale já jsem šťastný, Veronika doufám taky, všechno je tak, jak má být," dodal známý hokejista, který Rusko vyměnil za Calgary.

Veronika Machová a její partner, hokejista Roman Červenka

Jeho slova ostatně potvrzuje i maminka Veroniky. "Jsem spokojená, když je vidím. Roman je velmi tolerantní, tišší než Veronika, srší jinou energií. Navíc umí naslouchat a moc jí fandí. A když partner mé dceři fandí, pak jsem jedině pro," dodala Alla Machová.

Celou akci realizovala Veronika Machová za podpory kloboučnice a návrhářky Libky Safr. Modely nyní budou k dostání v pražském butiku Vici Fashion.