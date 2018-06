Miss Válková pracuje na svém CD a v srpnu si zazpívá i v Mexiku

V mexickém Cancúnu proběhne velká kadeřnická show, při které se opět setká patnáct top finalistek z Miss Universe a Jitka bude participovat nejen jako modelka, ale zazpívá tam i na velké večerní show.

"V Mexiku se zase uvidím se všemi finalistkami z TOP 15, a i když je to jenom na čtyři dny, strašně moc se tam těším. Budu tam sice jako modelka, ale hlavně tam jedu zpívat. Zpíváním budu zahajovat večerní program, další večer budu zpívat na velké uvítací večeři," prozradila Válková.

"Na celou akci si nechávám dělat šaty od Beaty Rajské a kostým na uvítací večírek budu mít od finalistky České Miss Leony Grešákové, která se teď věnuje hlavně návrhářství," dodala.

Ani potom si příliš neodpočine, protože se v září chce vrátit do školy. Kvůli soutěži a následným pracovním příležitostem ještě nestihla odmaturovat.

"Je pravda, že se vracím zpátky do školy a od září budu studovat na Gymnáziu Jana Palacha v Praze. Po delší pauze tak budu pokračovat ve studiu, a i když to bude hodně náročné, do školy se moc těším," řekla Válková.

Nechce ale zanedbávat ani svého přítele Miroslava Cipru, se kterým byla několik dní u přehrady Lipno. Vzhledem k tomu, že je Cipra trenér fitness, byla jejich dovolená hodně sportovní. Denně najeli desítky kilometrů na kolečkových bruslích a kolech. Do konce léta by společně chtěli ještě vyrazit do Chorvatska.

"Celé prázdniny mám hodně pracovní, musím říct, že agentura mě dost zaměstnává, ale vůbec mi to nevadí, právě naopak. Naštěstí jsem stihla i dovolenou s rodiči a synovcem a v Medině jsme si užili krásné dny," doplnila misska.