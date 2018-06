Miss Váchová: Uvažuji o notářství

13:57 , aktualizováno 13:57

Lucii Váchovou, která se nedávno vrátila ze soutěže Miss Universe, čekají ve středu přijímačky na Právnickou fakultu. "Pokud práva nevyjdou letos, zkusím to příští rok znovu. Je to škola, kterou chci studovat, takže to nevzdám. Modeling je jen koníčkem, který člověka nebude živit věčně," řekla v on-line rozhovoru loňská miss. FOTOGRAFIE