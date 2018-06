Miss Váchová to pěkně roztočila

Byl to studentský bál, jak se sluší a patří. V úvodu si sice moderátor večera Josef Vinař popletl Příbram s Poděbrady, ale jinak večer v příbramském kulturním domě už neměl chybu.

Po nástupu maturantů následovala studentská hymna a proslovy studentů. S Lucii Váchovou ze 4. A přišel za mikrofon na pódiu i Tomáš Svoboda z "béčka". Následovalo stužkování a projev ředitele.

Po přípitku následoval oblíbený zlatý déšť, při kterém studenti do vlastnoručně vyrobených plachet chytali drobné, které jim hosté házeli.

Jak jinak než valčík se hrál při sólu studentů s učiteli. Lucka Váchová si došla pro ředitele Vladimíra Kříže. Při následném sólu s rodiči tančila se svým otcem.

Miss v pyžamu

Následovala volná zábava pod taktovkou hudební skupiny Mix až do půlnoci, kdy na parket nastoupili gymnasté na trampolínách. Ve speciálním oděvu z pyžama se na náčiní v závěru představila i Lucie Váchová. V tu dobu ji už sledoval i její přítel Marek Fendrych, který na ples přišel později.

"Lucce její slávu vůbec nezávidím, ve škole je to úplně normální holka, které profesoři nedají nic zadarmo," řekl o své spolužačce Martin Fousek.

Rozhovor s Lucií Váchovou

Miss nechtěla být hvězdou večera

"Původně jsem si chtěla na dnešní večer vypůjčit šaty, které jsem měla na Miss World v Číně, ale nakonec to nevyšlo," řekla příbramská krasavice. Její světlefialové šaty ale byly nejméně tak zdařilé.

Měla jste na plese svoji vizážistku?

Ne. Pouze mi moje kadeřnice udělala na maturitní ples účes.

Musí si miss na maturitním plese kontrolovat váhu, životosprávu?

Nemusí, ale přehánět to nebudu. Až do rána zde být nehodlám. Počítám, že tak v jednu hodinu, možná ve dvě to s rodiči zabalím a půjdu domů.

Jaké to je být hvězdou večera. Není vám líto, že pro tu slávu, která se kolem vás strhla, nemůžete absolvovat ples jako normální studentka?

Já si nemyslím, že jsem nějaká hvězda. Tady jsou hvězdami všichni maturanti. Možná, že jsem ze všech nejznámější, ale dnes to tak opravdu není.

Baví vás být neustále středem pozornosti?

Všichni si ze mě dělají srandu, že právě kvůli mně přijelo tolik fotografů. Ale já hvězdou večera být nechtěla.