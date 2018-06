Miss Váchová: Strašně utrácím

V čem mi soutěž změnila život

Špatné je, že zanedbávám školu, i když se chci přihlásit na vysokou školu. Také mě zklamal život mezi takzvanými celebritami, nenašla jsem si tam moc přátel. U svých bývalých idolů jsem si říkala: No a co? Ale abych i chválila, mile mě překvapili herec Jan Čenský a hokejista Dominik Hašek. Skvělé je, že se konečně můžu uplatnit jako modelka a dostávám práci, o které se mi nezdálo. Už mě fotili se živým jaguárem.



Kolik nápadníků jsem odmítla

Přijdu na nějakou party, chlap o mě zakopne, ani se neozve, ale pak se dozví, že jsem miss. A tak mi začne líbat ruce, zve mě na kafe, říká, že by se mnou rád chodil... Tomu se směju. Mám pět měsíců přítele a jsem do něj zamilovaná.



Co očekávám od Číny

Budeme s ostatními účastnicemi Miss World bydlet v jednom městečku na jihu, ale budou i výlety, třeba do Zakázaného města v Pekingu. Moc volna nám asi nedají, ale snad mi to dopadne lépe než Katce Smržové letos na Miss Univers v Panamě - ta z té země poznala jen autobus a hotel.



O kolik jsem zbohatla

Spousta lidí si myslí, že si teď doma sedím na spoustě vydělaných peněz, ale já strašně utrácím. Třeba do auta jsem vrazila dost peněz, zvlášť proto, že občas do něčeho ťuknu... Ale je jasné, že už nejsem závislá na kapesném od rodičů a můžu si koupit třeba dobré oblečení.



Nejstarší vzpomínka na tátu

Dobře si pamatuju na chvíle, kdy jsem nastoupila do školy. Pokaždé, když se mě snažil něco učit, jsem utíkala skoro s pláčem. Jako voják je trošku přísnější - hlavně na to učení a na pořádek.



Za co mi naposledy vynadal

Poslední dobou se to vždy týká mého vztahu k autu. Před měsícem jsem špatně zaparkovala a odtáhli mi ho, takže trochu zvýšil hlas.



V čem mě táta nechápe

Někdy se mu nelíbí, jak se oblékám - až moc krátké sukně, nahé bříško... A problém nastává, když se podívá ke mě do pokojíčku na tu spoušť. Pak říká: Za mých časů jsme měli všechno naskládaný do komínků.

Jaroslav Vácha

voják z povolání, otec Lucie Váchové

Narodil se před šestačtyřiceti lety v Praze, ale ve dvou letech se přestěhoval do Příbrami, kde žije s rodinou i dnes. Jeho manželka je učitelkou v mateřské školce. Je voják z povolání - už v patnácti letech šel na vojenské gymnázium a dnes velí dělostřelcům v Jincích. Druhému dítěti, Honzovi, je dvaadvacet.



Jak jsem prožíval volbu miss

Seděl jsem ve druhé řadě a Martin Dejdar byl z naší rodiny dost vyjevený: řvali jsme jako pardálové. Byli tam i Lucčini spolužáci z gymnázia - ti zase křičeli ze druhé strany sálu.



Co na vítězství říkali kolegové

Volali mi a ujišťovali se: Je to tvoje holka? Tak jsem jim odpovídal: To jste nepoznali? Jsem krásnej, vysokej a štíhlej, Lucka je celá já. A jeden kamarád mi psal esemesku, ať založím spermobanku, když mám tak hezkou holku...



Co jsem se o Lucii dočetl

Byla třeba někde s bráchou Honzíkem, a hned vyšel článek, že si našla nového přítele. Tomu jsme se doma docela zasmáli.



Jak se mi změnil život

Jsme teď s manželkou doma skoro pořád sami, ještě že máme pejska. Lucka je totiž zvyklá dělat všechno naplno - přijede o půlnoci, ale pak se ještě do půl druhé učí a ráno jde do školy. Mám strach, jestli toho na ní není moc.



Co kdyby se fotila nahá

Nelíbilo by se mi to. A docela mě potěšilo, že byla nedávno na srazu motorkářů, kde ji vyzvali, aby jako porotkyně volila nejlepší striptérku. Odmítla.



Kdy jsem o ni měl strach

Jsme s manželkou rádi, že jsme ji naučili tohle - kamkoli dojede, hned napíše zprávu, že je v pořádku. Ale my na ni stejně čekáme, dokud nepřijede, ještě nad ránem sedíme u televize, než strčí klíč do zámku. Takže největší strach mám z jejího cestování.



Co kdyby začala zkoušet drogy

Ona je rozumná a vyhne se tomu. Vždyť ani moc nepije, z večírků jezdí domů autem.



Kdy Lucie vykvetla do krásy

Hezká holka to byla odmalinka, i krátké vlasy a brejličky jí slušely. Na druhou stranu nijak zvlášť nevyčnívala a myslím si, že pořád existujou hezčí holky.



Co chci, aby dělala v pětadvaceti

Docela rád bych se viděl jako dědek, ale ona mi na to říká: Zapomeň, to nehrozí.