Miss Váchová poprvé unikla shonu, Vánoce tráví na Havaji

Domů poletí Lucie až na Štěpána, takže její letošní Štědrý večer bude skutečně netradiční. "Tady na Havaji se chystáme akorát do restaurace na nějakou dobrou rybu, abychom dodrželi tradici, kapra tu totiž rozhodně neseženeme. Ale dopřejeme si vánoční cukroví, které mi s sebou napekla maminka a babička," těší se kráska, která si však klasické svátky dopřeje po svém návratu.

Počasí nepřeje

Na malebný ostrov Maui vyrazila Lucie už před týdnem. A přestože to měl být pobyt plný dobrodružství a adrenalinu, plány poněkud hatí špatné počasí.

"Původní plán byl každodenní trénink windsurfingu, ale chybí silný vítr a jeho správný směr, takže zbývá volný čas i na jiné aktivity. Máme za sebou šnorchlování v různých částech pobřeží a taky řádíme na bodyboardech," líčí Váchová.



Lucie Váchová s partnerem Davidem Křížkem v Národním parku Haleakala

Nedílnou součástí duševní očisty jsou i procházky tamní přírodou, které člověka hodí do jiného světa.



Lucie Váchová v Národním parku Haleakala

"Procházíme se Národním parkem Haleakala, obzvlášť krásná byla túra po sopečném údolí a prohlídka sopečných kráterů. Na Hawaii mě ale baví vlastně všechno, hlavně prostředí, lidé a životní styl. Tady člověk zapomene na to, co je to stres," uzavírá nejkrásnější dívka roku 2003 a spolupracovnice iDNES.cz.