Miss Váchová bude brzy paní, Kocurová ale za svědka nepůjde

Miss a spolupracovnice Revue iDNES.cz nechce na své svatbě slzy, ale protože je velmi citlivý člověk a dojemné věci ji hned rozpláčou, bojí se, že je neudrží. Má ale recept na to, jak se pokusit proti nim bojovat. "Budu si muset dát před samotným obřadem nejméně jednoho panáka, abych to ustála," říká s úsměvem.

Paní Křížkovou se stane na jednom nádherném českém zámku a dalo by se říci, že na nic jiného ani teď nemyslí. Přípravy celého svatebního dne zaměstnávají celou rodinu a už vše dostává reálné obrysy. Snubní prstýnky se právě vyrábějí a budou to klasické kroužky z bílého zlata s velkým křížkem, což se bude symbolicky skvěle hodit k jejich společnému příjmení. Jediné, co snoubencům ještě chybí, je oblečení. "Mně už se svatební šaty začaly šít v salonu módní návrhářky Petry Pilařové, kde budu mít v příštím týdnu první zkoušku, tak jsem moc zvědavá. Davidovi jsme oblek zatím nesehnali. Naštěstí je na to ale ještě dost času."

Za svědka měla jít Lucii Váchové kamarádka Radka Kocurová. V tomto bodě ovšem budoucí nevěsta udělala změnu. "Nic jsme si s Radkou neudělaly, nepohádaly se, jen jsem nakonec vše přehodnotila a za svědka mi půjde bráška Honza. Radka ale bude na svatbě mou pravou rukou. Slíbila pomoc a hlavně podporu," vysvětluje Váchová.

Modelingu se bude věnovat i jako paní Křížková, ale víceméně jen jako koníčku, nejvíc ji zaměstnává moderování počasí na Primě a studium. Už teď si pracovní zakázky z oblasti modelingu důkladně vybírá. Stejně tomu bylo i v případě módní show Evy Kavkové, která je nováčkem mezi českými návrháři. Svojí první kolekci pro léto 2009 prezentovala v restauraci Luna di Notte a jako hlavní tvář si vybrala právě Váchovou.

"Dostala na mě tip od jednoho fotografa a mě to moc potěšilo, protože krásné a luxusní modely předvádím moc ráda. Eva Kavková je mi sympatická i tím, že začíná rovnou ve velkém - otevírá svůj butik v centru Prahy a díky krásným látkám, které dováží hlavně z Dubaje, a díky nápaditosti si podle mne rychle najde na českém rybníčku své místo," uzavírá Váchová.