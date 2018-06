Miss Universe vyhrály vnady z Ruska

Nepopiratelné vnady Oksaně vynesly 250 tisíc dolarů (asi osm milionů korun), dvouleté stipendium na škole filmového a televizního umění v New Yorku a roční pronájem v luxusním newyorském apartmánu.

Kobzanová se v první desítce neumístila

Na druhém místě portorického galavečera skončila Miss Panama a na třetím Miss Čína. České želízko v ohni - Diana Kobzanová - se neumístila v první desítce. Jak řekl její manažer Lukáš Vedral, pořadí od desátého místa se na mezinárodních soutěžích krásy neurčují.

Pro Kobzanovou, rodačku z Roudného u Turnova, byla účast na Miss Universe prestižní záležitostí. Poté, co se kvůli bezpečnostní situaci odmítla zúčastnit v prosinci 2001 Miss Europe pro 2002 v libanonském hlavním městě Bejrútu, odjížděla do San Juanu s přáním být co nejlepší, řekl Vedral. Česká miss 2001 se vrátí do Prahy v pátek.

Atrakcí byla krasavice z komunistické Číny

Atrakcí, a tudíž nejočekávanější na portorickém molu, byla devatenáctiletá krasavice z komunistické Číny. Šlo totiž o první představitelku nejlidnatější země světa, která kdy přišla předvést své vnady na Miss Universe.



Porotci její křivky ocenili třetím místem. Podle některých zaslouženě, podle jiných tak pouze chtěli dodat kuráže dalším čínským adeptkám.

Miss Universe se červená a chce se stát advokátkou

Fjodorovová se stala už 51. Miss Universe. Hlučícímu davu přiznala, že je absolventkou policejní školy a než získala titul Miss Ruska, důvěrně poznala legendární katakomby na Ljubjance i v jiných částech Moskvy. Krátce totiž pracovala jako vyšetřovatelka na ruském ministerstvu vnitra.



Ve finálovém kole pěti nejkrásnějších dívek portorického galavečera Fjodorovová přiznala, že se červená, když slyší špatné věci.

"Kdy se začervenáte?" zněla finálová otázka. Většina soupeřek odpověděla, že nikdy. Ruský jedináček byl poměrně originální. "Když slyším špatné věci," zněla odpověď dívky původem ze starobylého Pskova.

Oksana má osmatřicetiletého přítele Vladimira a v budoucnosti se chce stát advokátkou a věnovat se problémům dětí, protože "dnešní dívky jsou zítřejší matky".

"Cítím se skvěle. Už dlouho jsem nebyla tak šťastná. Jsem úplně v šoku. Je to poprvé, co naše země v této soutěži zvítězila," přiznala Oksana v ruském proslovu krátce poté, co jí na hlavu usadili korunku s drahokamy v hodnotě asi 250 tisíc dolarů.

Přílet Oksany do Portorika provázely komplikace s udělením víza.

Fjodorovová loni v dubnu získala titul Miss Ruska a vyhrála mimo jiné jako odměnu černý Mercedes-320 a hodinky z bílého zlata značky Cartier. Už loni se Oksana v rozhovoru pro tisk svěřila, že vždy snila o pěkném životě. Nynější vítězství v soutěži Miss Universe jí zajišťuje lukrativní dráhu špičkové modelky kdekoli na světě.