Miss Universe: vítězce spadla korunka, Lutovská je mezi nejlepšími

"Vnitřně jsem cítila, že by Iveta mohla dosáhnout dobrých výsledků, protože je výjimečná nejen svou krásou, ale celkově osobností. Je to dáno jejím věkem, a pro ni samotnou je to krásné završení putování soutěžemi krásy," řekla iDNES.cz šéfka České miss Michaela Maláčová.

Pochvaluje si, že se jejím vyslankyním daří téměř pravidelně. "Česká miss má za sebou pátý ročník a ve třech případech jsme na Miss Universe dosáhli velmi dobrých výsledků, kdy se dívky probojovaly do užších výběrů," připomněla Maláčová s tím, že na rozdíl od Slováků, kteří na této mezinárodní soutěži výrazně nebodovali ani jednou, máme mnoho úspěchů.

První vicemiss se stala Ada Aimee de la Cruz z Dominikánské republiky. Za ní se umístila na třetím místě Kosovanka Droga Ganushaová. Pětici nejúspěšnějších doplnily Australanka Rachael Finchová a Portoričanka Mayra Matosová Pérezová.

Vítězky: zleva první vicemiss Ada Aimee de la Cruz, Miss Universe Stefanía Fernándezová a druhá vicemiss Droga Ganushaová z Kosova.

Vítězku, která je již 58. Miss Universe, korunovala její krajanka Dayana Mendozová, která titul nejkrásnější ženy vesmíru získala v loňském roce. - čtěte Miss Universe v Česku: Těším se na pivo

Novopečená miss se po vyhlášení vítězek dala radostí do tance tak zuřivě, že jí při tanečních kreacích spadla zářivá korunka z hlavy.

Venezuelanka porazila v klání 82 konkurentek, mezi nimiž se ještě před soutěží dávaly šance na vítězství kráskám z Latinské Ameriky. Ty jsou velkými favoritkami v každém ročníku soutěže. Venezuela se z vlastní královny krásy raduje již pošesté.

Čínská zástupkyně Wang Ťing-jao získala titul Miss sympatie a Thajka Čutima Durongdejová byla vyhlášena Miss Photogenic.

Majitel soutěže Donald Trump prohlásil, že účastnice soutěže tvořily "pravděpodobně nejkrásnější skupinu žen, jakou jsem kdy viděl". Porotu tvořilo 12 herců, zpěváků a producentů.