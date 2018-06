Miss Universe v Česku: Těším se na pivo

"Slyšela jsem, že vy Češi máte nejlepší pivo na světě, takže ho hrozně moc chci ochutnat. Už se opravdu nemůžu dočkat, až k tomu budu mít příležitost," usmívala se Miss Universe.

Obrazem Finalistky České Miss zkoušely šaty i plavky

Krásná Dayana zatím neměla možnost prohlédnout si hlavní město, přesto však doufá, že se jí to do nedělního odletu podaří. Prohlídku historického centra plánuje na sobotní dopoledne. "Mám tu hodně povinností, ale doufám, že mi zbude i čas projít se po městě. I když jsem toho moc neviděla, zatím se mi tu velice líbí. Ulice mi přijdou velice čisté a upravené," řekla iDNES.cz Dayana, které průvodkyni po Praze dělá ředitelka České Miss Michaela Maláčová a první Česká Vicemiss Zuzana Štěpanovská. V Černínském paláci přijal Miss Universe také ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Dayana se doposud ani nesetkala s finalistkami České Miss, tudíž si nemohla vybrat svoji favoritku. Přesto má jasno v tom, jaká by nová vítězka České Miss měla být. "Myslím, že by měla mít potřebnou dávku sebevědomí, měla by být osobnost a také sama sebou. Soutěž je pro všechny dívky velká příležitost, takže by se ji měla snažit využít," míní.



Miss Universe Dayana Mendoza na Pražském hradě

Dvaadvacetiletá rodačka z venezuelského Caracasu se nebránila nové nositelce korunky České Miss poradit, jak uspět na mezinárodní soutěži Miss Universe. "Neměla by řešit, jak moc lukrativní pro ni vítězství může být. Prostě by si měla uvědomit, že tohle zažije jen jednou za život, a jednoduše se bavit. Neměla by se stresovat kvůli tomu, jestli má hezké šaty nebo vlasy, ale užívat si a být sama sebou," řekla modelka.

Rok kralování s šerpou Miss Universe si Dayana podle svých slov opravdu užila. Seznámila se s prací v charitě, poznala řadu známých osobností, ale nejvíc si užívala cestování. "Nejlepší bylo, že jsem neustále cestovala. Pořád jsem poznávala nové a nové země, jazyky, které jsem nikdy předtím neslyšela, jedla jídla, která jsem nikdy nejedla, poznávala nové kultury a nové lidi. Nejhorší je vždycky okamžik, když odjíždím a nevím, jestli se ještě vratím. Takže doufám, že jednoho dne se budu moct vrátit do Prahy a mít víc času ji poznat," prozradila Dayana na závěr.