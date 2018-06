Miss Universe se stala Japonka, Hadašová postoupila do finále

Korunku posázenou perlami a diamanty předala nové Miss Universe loňská vítězka, Portoričanka Zuleyka Riverová. Finále soutěže přenášela televize NBC do 170 zemí světa.

Na druhém místě skončila Miss Brazílie Natalia Guimaraesová a na třetím Ly Jonaitisová z Venezuely.

Porota složená z celebrit vybrala po promenádě v plavkách a ve večerních šatech do pětice nejlepších dále Jihokorejku Honey Lee a Američanku Rachel Smithovou. Její šance na úspěch ale zmařil pád při přehlídce v šatech.

Lucie Hadašová měla ze svého postupu mezi patnáct nejkrásnějších dívek velkou radost. „Jsem hrozně šťastná a je to pro mě stejné vítězství jako kdybych byla první,“ řekla Česká Miss, která se do Prahy vrátí ve středu 30. května.

„Těšíme se s Luckou z jejího nesporného úspěchu. Celý měsíc jsme sledovali průběh soutěže. V porovnání s minulými ročníky byla konkurence velmi silná, alespoň podle obrazového zpravodajství. Lucie důstojně reprezentovala naši zemi a jistě to pro ni byla velká zkušenost. Myslím si, že ji čeká zajímavá pracovní budoucnost. Již před jejím odletem na Miss Universe jsme zaznamenali, že je o ni zvýšený zájem,“ uvedla ředitelka České Miss Michaela Maláčová.

Hadašová: Je to o politice

Vítězky národních kol soutěží krásy se v Mexiku učily choreografii na finálový večer zhruba od poloviny května. Nejprve poznávaly zemi, sžívaly se s prostředím a s počasím. Českou krásku překvapily především velké snídaně v hotelu. "Žádné salátky nebo jogurty pro modelky. Naopak je to vždycky pořádná snídaně a každá si může vybrat, co chce. Už jsme si z toho dělaly legraci, že je tady výkrmový tábor," žertovala.

Příliš velké šance na výhru si dvacetiletá blondýnka nedávala. "Abych byla upřímná, myslím, že je to hodně o politice. Budu se snažit, aby Mexičané věděli, kde leží Česká republika a že patříme do Evropy. Dosáhnout toho by mi stačilo," řekla. Hadašová dostala podle tipů kanceláře Synot jeden z nejvyšších kurzů 50:1.

Vítězka konkurenční soutěže Miss ČR, osmnáctiletá Kateřina Sokolová, se finále Miss World zúčastní později v tomto roce. Loni získala ve Varšavě titul Miss World Češka Taťána Kuchařová.

Soutěž Miss Universe se poprvé uskutečnila v roce 1952. Tehdy se na kalifornské pláži Long Beach konala lokální soutěž krásek v plavkách. - více zde